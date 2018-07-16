Лазерные пушки и летающие головы в Far Cry 5

Уже 17 июля люди смогут поиграть в дополнение Lost on Mars для шутера Far Cry 5. Поэтому сегодня мы предлагаем вам посмотреть 21-минутное геймплейное видео, посвященное этому DLC.

У вас получится увидеть лазерное оружие, из которого удастся пострелять, огромную базу, битвы с инопланетными и крайне агрессивными существами, парочку доступных активностей и слегка преобразившегося Хёрка. Вы также сможете понять, как обстоят дела с гравитацией на Марсе, зачем собирать куски тела, разбросанные по зоне, и насколько полезен Brobot (небольшой робот, летающий за вами).