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Лазерные пушки и летающие головы в Far Cry 5
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Лазерные пушки и летающие головы в Far Cry 5 

RBK Games 1 час назад
Фото: RBK Games
Уже 17 июля люди смогут поиграть в дополнение Lost on Mars для шутера Far Cry 5. Поэтому сегодня мы предлагаем вам посмотреть 21-минутное геймплейное видео, посвященное этому DLC.
У вас получится увидеть лазерное оружие, из которого удастся пострелять, огромную базу, битвы с инопланетными и крайне агрессивными существами, парочку доступных активностей и слегка преобразившегося Хёрка. Вы также сможете понять, как обстоят дела с гравитацией на Марсе, зачем собирать куски тела, разбросанные по зоне, и насколько полезен Brobot (небольшой робот, летающий за вами).
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