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Блеф, да и только. Эксперт о продаже стратегического резерва нефти США
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Блеф, да и только. Эксперт о продаже стратегического резерва нефти США 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН Сергей Пикин усомнился, что американцы для снижения стоимости топлива прибегнут к ресурсам резерва страны, как пишут СМИ.
Рост цен на топливо Соединенные Штаты рассчитывают остановить за счет продажи нефти из стратегического резерва страны, пишет The Wall Street Journal. В администрации американского лидера Дональда Трампа не все поддерживают эту меру и считают, что решиться такой шаг можно лишь в случае экстренной необходимости. По данным издания, задействовать свои нефтяные резервы, в случае если РФ и ОПЕК не снизят цены на нефть, может также ряд союзников США на Западе. Отметим, общая емкость Американского стратегического нефтяного запаса составляет порядка 727 млн баррелей.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин убежден, что предложение воспользоваться стратегическим резервом для регулирования цен останется на уровне обсуждений — на рынке за всю историю практически не было подобных случаев.
Смутные ожидания чего-то там. Эксперт развеял опасения рынка о росте цен на нефть «Скорее всего, это только на уровне обсуждения. Я не сильно верю, что это будет реализовано. Уровень 80 долларов [за баррель] мы все-таки, так и не прошли. На текущий момент находимся ниже 75 [долларов]. Резкого скачка цен, на мой взгляд, не предвидится в ближайшее время. Тем более, после решения ОПЕК увеличить добычу в третьем и четвертом квартале на 1 млн баррелей. Скорее, это из области „твиттерэкономики“, как любит последнее время делать президент США. Cвоими твитами Дональд Трамп пытается повлиять на какое-либо стратегическое решение для мира в той или иной сфере. То он пишет, что он недоволен ценой нефти. То пишет, что провел переговоры с королем Саудовской Аравии, а тот пообещал ему увеличить добычу. Это из той же области. Реальных решений по тому, чтобы продавать со стратегических резервов, за всю историю практически не было», — пояснил эксперт.
Тем не менее, даже гипотетическая возможность использовать стратегические резервы США может повлиять на рынок и настроения инвесторов, отметил Пикин.
«Конечно, это влияет на рынок, потому что любые новости подобного характера оцениваются инвесторами. Если мы гипотетически представим, что это решение близко к реальности, оно, безусловно, будет влиять на снижение стоимости, потому что появится дополнительное предложение на рынке. Оно повлияет не только на добычу в странах ОПЕК, но и на добычу в США. Отрасль нефтедобычи в США за последние пару лет с ростом цен и решением ОПЕК также очень сильно развивалась. Сейчас США находятся на исторических максимумах по добыче и грозятся в следующем году стать страной номер один по добыче нефти», — уточнил собеседник НСН.
Напомним, в конце июня страны в рамках соглашения ОПЕК+ по инициативе, в том числе, Саудовской Аравии договорились увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Президент США, со своей стороны, заявил, что для снижения цен странам необходимо увеличить производство нефти на 2 млн баррелей в сутки. Отметим, что стратегический нефтяной запас США — один из крупнейших в мире. Он был создан по решению Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса, пишет Ura.ru.
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