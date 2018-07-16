Блеф, да и только. Эксперт о продаже стратегического резерва нефти США

В эфире НСН Сергей Пикин усомнился, что американцы для снижения стоимости топлива прибегнут к ресурсам резерва страны, как пишут СМИ.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин убежден, что предложение воспользоваться стратегическим резервом для регулирования цен останется на уровне обсуждений — на рынке за всю историю практически не было подобных случаев.

Смутные ожидания чего-то там. Эксперт развеял опасения рынка о росте цен на нефть «Скорее всего, это только на уровне обсуждения. Я не сильно верю, что это будет реализовано. Уровень 80 долларов [за баррель] мы все-таки, так и не прошли. На текущий момент находимся ниже 75 [долларов]. Резкого скачка цен, на мой взгляд, не предвидится в ближайшее время. Тем более, после решения ОПЕК увеличить добычу в третьем и четвертом квартале на 1 млн баррелей. Скорее, это из области „твиттерэкономики“, как любит последнее время делать президент США. Cвоими твитами Дональд Трамп пытается повлиять на какое-либо стратегическое решение для мира в той или иной сфере. То он пишет, что он недоволен ценой нефти. То пишет, что провел переговоры с королем Саудовской Аравии , а тот пообещал ему увеличить добычу. Это из той же области. Реальных решений по тому, чтобы продавать со стратегических резервов, за всю историю практически не было», — пояснил эксперт.

Тем не менее, даже гипотетическая возможность использовать стратегические резервы США может повлиять на рынок и настроения инвесторов, отметил Пикин.

«Конечно, это влияет на рынок, потому что любые новости подобного характера оцениваются инвесторами. Если мы гипотетически представим, что это решение близко к реальности, оно, безусловно, будет влиять на снижение стоимости, потому что появится дополнительное предложение на рынке. Оно повлияет не только на добычу в странах ОПЕК, но и на добычу в США. Отрасль нефтедобычи в США за последние пару лет с ростом цен и решением ОПЕК также очень сильно развивалась. Сейчас США находятся на исторических максимумах по добыче и грозятся в следующем году стать страной номер один по добыче нефти», — уточнил собеседник НСН.