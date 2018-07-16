КС выступил против правил выплат субсидий на обслуживание полетов силовых ведомств

МВД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 16 июля. / ТАСС /. Конституционный суд России признал не соответствующим Основному закону действующий порядок компенсаций операторам аэродромов за обеспечение полетов авиации Минобороны МЧС , ФТС и других министерств и ведомств, освобожденных от платы за аэропортовое и наземное обеспечение полетов.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник постановлении суда.

Поводом для рассмотрения дела в КС стали жалобы операторов аэропортов из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга . В своих обращениях компании указывали, что в соответствие с действующими правилами они получают субсидии за обеспечение полетов авиации министерств и ведомств в зависимости от возможности федерального бюджета и в порядке очереди. Таким образом, аэропорты первыми подавшие на компенсацию, получают выплаты, а остальным приходится рассчитывать на то, что бюджетные средства не закончатся. «В результате такого порядка одни аэропорты получают полную компенсацию, а другие — вообще ничего», — говорится в жалобе оператора екатеринбургского аэропорта Кольцово

" [Данные правила] признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, в той мере, в какой ими не обеспечивается определенность условий возмещения расходов на предоставление услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов, освобожденных от взимания платы за оказанные услуги, в случае исчерпания лимитов бюджетных обязательств на возмещение недополученных доходов", — говорится в постановлении Конституционного суда.

Теперь законодателю надлежит изменить действующие правовые нормы в соответствие с позицией КС. Пока это не будет сделано, В. «Возмещение [юрлицам] расходов на аэропортовое и наземное обеспечение полетов воздушных судов, освобожденных от взимания платы за оказанные услуги, должно осуществляться посредством планируемого выделения на эти цели необходимых дополнительных бюджетных средств не позднее следующего финансового года», — говорится в постановлении.