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КС выступил против правил выплат субсидий на обслуживание полетов силовых ведомств
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КС выступил против правил выплат субсидий на обслуживание полетов силовых ведомств 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Конституционный суд России признал не соответствующим Основному закону действующий порядок компенсаций операторам аэродромов за обеспечение полетов авиации Минобороны, МВД, МЧС, ФТС и других министерств и ведомств, освобожденных от платы за аэропортовое и наземное обеспечение полетов.
Об этом говорится в опубликованном в понедельник постановлении суда.
Поводом для рассмотрения дела в КС стали жалобы операторов аэропортов из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. В своих обращениях компании указывали, что в соответствие с действующими правилами они получают субсидии за обеспечение полетов авиации министерств и ведомств в зависимости от возможности федерального бюджета и в порядке очереди. Таким образом, аэропорты первыми подавшие на компенсацию, получают выплаты, а остальным приходится рассчитывать на то, что бюджетные средства не закончатся. «В результате такого порядка одни аэропорты получают полную компенсацию, а другие — вообще ничего», — говорится в жалобе оператора екатеринбургского аэропорта Кольцово.
" [Данные правила] признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, в той мере, в какой ими не обеспечивается определенность условий возмещения расходов на предоставление услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов, освобожденных от взимания платы за оказанные услуги, в случае исчерпания лимитов бюджетных обязательств на возмещение недополученных доходов", — говорится в постановлении Конституционного суда.
Теперь законодателю надлежит изменить действующие правовые нормы в соответствие с позицией КС. Пока это не будет сделано, В. «Возмещение [юрлицам] расходов на аэропортовое и наземное обеспечение полетов воздушных судов, освобожденных от взимания платы за оказанные услуги, должно осуществляться посредством планируемого выделения на эти цели необходимых дополнительных бюджетных средств не позднее следующего финансового года», — говорится в постановлении.
При этом аэропорты в любом случае не должны отказываться от оказания «публично значимых услуг» по обслуживанию полетов авиации Минобороны, МЧС, МВД, ФТС, ФСБ и других специальных служб России.
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