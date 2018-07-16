Что хочет увидеть инвестор в стартапе, в который собирается вложить деньги

Как только стартап проходит начальную фазу становления и ищет средства для дальнейшего роста, наступает момент для раунда серии «В» — это второй раунд переговоров с инвесторами, результатом которого должно стать привлечение инвестиций на развитие и рост бизнеса. К этому моменту в рамках «посевного» и первоначального инвестирования венчурные капиталисты увидели, что бизнес что-то из себя представляет, и теперь пришло время конкретизировать его миссию, видение и даже корпоративную культуру.

Сколько денег получит стартап и сколько времени займет этот раунд, зависит не только от конкретного бизнеса и его инвесторов, но и от того, как создатели проекта смогут его подать своим инвесторам. Безусловно, каждый случай стоит рассматривать индивидуально, но есть определенные моменты, я бы назвал их качественными характеристиками, которые стоит отметить.

Не скупитесь на сильную команду

Для меня жизненно важным фактором является наличие качественной команды, cтоящей за стартапом. Это должны быть люди, дополняющие друг друга и знающие сильные и слабые стороны каждого, ибо в конечном итоге именно от их совместных усилий зависит успех бизнеса.

Команда вообще краеугольный камень любого сильного и успешного проекта. Один из самых известных примеров на эту тему — это рассказ Марка Цукерберга Рейду Хоффману из LinkedIn об уроках работы с Шерил Сандберг и «самом важном», чему она его научила: когда наступает время масштабирования бизнеса, рядом с основателями должны быть самые лучшие специалисты, каких только можно найти.

Дело в том, что по мере развития бизнеса всегда усиливается энтропия, и без сплоченных сотрудников стартап может просто развалиться. Подобных примеров мы знаем немало.

Еще отмечу — предприниматель не может знать всего наперед, и не нужно бояться в этом признаться. Если вы молодой стартапер, вы точно не можете знать все об управлении персоналом. Когда я представлял инвесторам свой первый стартап Cobone, в результате я получил финансирование, но при этом был ошеломлен происходящим. На тот момент у меня не было команды, не было опыта управления ею, не было опыта привлечения капитала. Но вы будете удивлены тому, как быстро можно научиться справляться со всем этим, если возникает необходимость. Умный предприниматель — тот, кто вокруг себя собирает тех, кто может сделать работу лучше него. Так я поступал в рамках любого своего проекта. Это законы умного бизнеса.

Найдите место для юмора

Еще скажу, что помимо высокой квалификации команды очень важна тональность взаимоотношений, так называемая chemistry.

Команда может состоять из сотрудников очень высокого уровня, но если у них нет повода повеселиться вместе или шутить в присутствии друг друга, вероятно, им очень сложно будет доводить проекты до финиша.

Все предприятия, которые я создавал, преуспевали благодаря людям, которые получали удовольствие от работы вместе и всегда оставляли место для шуток, особенно для самоиронии. Задать тон таким отношениям вы можете на самом первом собрании команды, это сильно сплотит людей и мотивирует их работать вместе.

Докажите, что ваша бизнес-модель — не фантазия

Помимо кадрового вопроса, на втором этапе инвестирования решающее значение имеет демонстрация способности эффективно управлять денежным потоком и, более того, возможность защитить свою бизнес-модель перед инвестором. Второй раунд — это в первую очередь демонстрация жизнеспособной бизнес-модели, которой требуется капитал для резкого усиления своего потенциала.

Чем больше интереса вы вызываете у инвесторов, чем грамотнее отвечаете на их вопросы, тем в более выгодном положении находитесь.

А еще я на собственном опыте убедился, что на этом этапе инвесторы часто хотят увидеть, что ваше предприятие может нести пользу местному сообществу. Для них инвестиции в такой проект — не только возможность зарабатывать деньги, но и улучшить свою репутацию, а это уже двойная победа.

Будьте убедительны в доводах, почему вам нужны деньги

Если вы можете наглядно показать, почему для масштабирования вам нужны дополнительные средства, все получится. Если же инвестор почувствует, что вы не подготовились и колеблетесь, даже самая светлая идея обречена на провал. Я всегда советую предпринимателям посещать семинары и конференции инвесторов. Только так можно лучше узнать психологию тех, кто может заинтересоваться вашим проектом, научиться говорить на их языке, быть осведомленным относительно текущего инвестиционного ландшафта. Только в этом случае у вас появляются дополнительные рычаги воздействия на инвестора.

В случае если создатель стартапа не уверен в своих ораторских способностях и умении быстро анализировать ситуацию я бы советовал привлечь юридического консультанта. Обычно подобного рода контроль необходим на первом этапе инвестирования, но и на втором он тоже бывает нелишним, тем более, если вы планируете подписывать важные документы.

Я встречал многих молодых предпринимателей, чьи идеи были далеки от совершенства, при этом на встречи они приходили словно «на коне». Они были настолько убеждены в своем будущем успехе и уровне способностей, что я просто не мог не дать им шанс. Уточню — уверенность сама по себе не есть гарантия привлечения инвестиций, но это часто залог того, что предприниматель имеет внутренние ресурсы и способности для реализации своего плана. Если не можете «продать идею» во время встречи с инвесторами в конференц-зале, как же понять, получится ли у вас продать на реальном рынке и гарантировать прибыль?

Я знаю это на собственном опыте. По природе я очень застенчив, но как только захожу в комнату к людям, которым необходимо рассказать о своем бизнесе, я кардинально меняюсь — большинство думают, что перед ними чрезвычайно общительный и легкий на подъем человек. Такое впечатление о себе нужно оставлять в любой коммуникации, в любой презентации или беседе.

Помните, что венчурный бизнес — это движение и риск

Помните, что бизнес-модель, с которой вы начинаете, в долгосрочной перспективе может и даже должна меняться. Cobone не был бы успешен, если бы мы не перестроили его модель в нужное время. Такие решения надо уметь принимать в моменты, когда бизнес сталкивается с трудностями.

Венчурный бизнес сложен, и даже опытные переговорщики порой совершают дорогостоящие ошибки.

Некоторые сделки могут обернуться притоком значительных ресурсов, причем не только финансовых, а иногда, наоборот, мы видим, как предприниматели жертвуют перспективами компании из-за нежелания отказываться от акций.

Такой подход, в зависимости от того, что предлагает инвестор, может оказаться ошибочным. Однако любой предприниматель должен быть готов рисковать и выходить из зоны комфорта. Это все часть игры, далеко не всегда можно сразу подвести итоги и сказать, кто в ней победил, а кто проиграл.

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