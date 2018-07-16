В Совфеде заявили, что иностранцы сталкиваются с проблемами при получении гражданства РФ 

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Иностранцы, желающие получить российское гражданство, продолжают сталкиваться с различными сложностями, в том числе при оформлении документов. На это в понедельник, выступая на совещании по вопросам миграционного законодательства, указал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"В целом проведена масштабная работа по совершенствованию правовых основ миграционной политики. Тем не менее, несмотря на решение многих вопросов, связанных с предоставлением гражданства РФ, остается ряд проблем", — сказал он.
"Иностранные граждане хотят быть полезными России, но сталкиваются с массой проблем при оформлении документов. Среди них — необходимость выехать из России по истечению 90 дней пребывания, а также длительное оформление документов", — отметил он.