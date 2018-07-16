Ещё
В Совфеде заявили, что иностранцы сталкиваются с проблемами при получении гражданства РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде заявили, что иностранцы сталкиваются с проблемами при получении гражданства РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Иностранцы, желающие получить российское гражданство, продолжают сталкиваться с различными сложностями, в том числе при оформлении документов. На это в понедельник, выступая на совещании по вопросам миграционного законодательства, указал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"В целом проведена масштабная работа по совершенствованию правовых основ миграционной политики. Тем не менее, несмотря на решение многих вопросов, связанных с предоставлением гражданства РФ, остается ряд проблем", — сказал он.
"Иностранные граждане хотят быть полезными России, но сталкиваются с массой проблем при оформлении документов. Среди них — необходимость выехать из России по истечению 90 дней пребывания, а также длительное оформление документов", — отметил он.
ТАСС: последние новости
Сбербанк сообщил о восстановлении работы интернет-банка Скворцова: решение проблем онкологии выведет российское здравоохранение на новый уровень ОП РФ получила более 115 обращений на горячую линию о нарушениях прав гостей ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу203
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»198
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина427
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным39
Туринская плащаница оказалась подделкой334
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение