В Совфеде заявили, что иностранцы сталкиваются с проблемами при получении гражданства РФ

"В целом проведена масштабная работа по совершенствованию правовых основ миграционной политики. Тем не менее, несмотря на решение многих вопросов, связанных с предоставлением гражданства РФ , остается ряд проблем", — сказал он.

"Иностранные граждане хотят быть полезными России, но сталкиваются с массой проблем при оформлении документов. Среди них — необходимость выехать из России по истечению 90 дней пребывания, а также длительное оформление документов", — отметил он.