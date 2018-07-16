МЭР не ожидает значительного влияния ЧМ-2018 на инфляцию

Чемпионат мира по футболу не окажет существенного влияния на российские макроэкономические показатели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

"По предварительной оценке Минэкономразвития России , дополнительный прирост совокупного спроса непосредственно в период проведения ЧМ-2018 будет ограниченным и не окажет существенного влияния на ключевые макроэкономические переменные, в том числе на инфляцию", — заявили в министерстве.

Уточняется, что в период подготовки к проведению ЧМ-2018 был осуществлен большой объем инвестиций. Как стало известно, основная часть средств была направлена не на спортивные объекты, а на инфраструктуру общего назначения.

Ранее международное аналитическое рейтинговое агентство Moody`s оценило влияние ЧМ-2018 на российскую экономику.