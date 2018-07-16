Sotheby's проведет первые в истории торги с лотами только из золота

ЛОНДОН, 16 июля. / ТАСС /. Английский торговый дом Sotheby's объявил о проведении первых в истории торгов лотами исключительно из золота с учетом спроса на редкие изделия из драгоценного металла у коллекционеров из стран Азии, Ближнего Востока, а также России Вниманию инвесторов, согласно сообщению аукционеров, будет предложено, в частности, изваяние головы из чистого золота британской модели Кейт Мосс и золотой трон, на котором восседал Наполеон Бонапарт. Кроме того, на продажу выставляются предметы культа и современного искусства. Среди уникальных произведений есть работа уроженца России Поля Мака ( Павла Иванова , 1891-1967), оцениваемая в £8 тыс. -£12 тыс. ($10,5 тыс. -15,8 тыс. долларов). "Золото всегда считалось универсальным определителем статуса и имело длительную историю хождения, и мы видим сейчас новый рост спроса на драгоценный металл на таких рынках, как Азия, Россия и Ближний Восток", — приводит слова официального представителя дома Константина Франгоса газета The Daily Telegraph . — Поэтому мы и проводим первый подобный аукцион, раритеты на который представят все департаменты Sotheby's, что гарантирует большое разнообразие лотов". "Песня сирены" Марка Куинна в виде головы Мосс, изготовленной из чистого золота в 18 карат, предварительно оценивается, по словам Франгоса, в £300 тыс. -£400 тыс. (почти $397 тыс. -$529 тыс.). Аукцион пройдет 17 октября.