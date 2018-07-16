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В Грампианce выросло число посетителей
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В Грампианce выросло число посетителей 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Число туристов, посетивших Грампианс, австралийский регион, известный своим национальным парком, увеличилось в прошлом году на 15,7%, при этом 931 000 человек посетили его в период с марта 2017 года по март 2018 года.
Сумма расходов в Грампианс также значительно увеличилась в прошлом году: в период с марта 2017 по март 2018 посетители потратили на ночлег на территории региона 317 миллиона долларов, что на 42,8 процента больше по сравнению с предыдущим годом.
В общей сложности туристы провели 2,367,000 ночей в Grampians с марта 2017 по март 2018, что больше, чем в период с 2016 по 2017 год на 26,6 процента.
Главный исполнительный директор Грампианс по туризму Марк Слиман заявил, что рост числа туристов и их расходов опережает как государственные, так и национальные средние показатели.
"Это потрясающий результат для нашего региона", — сказал он.
"Наши новые маркетинговые кампании помогли в привлечении посетителей, при этом они стали проводить в регионе больше времени и тратить более существенные суммы. "
Маркетинговая кампания включает в себя продвижение региона Грампианс в течение всего года, а также рекламу конкретных областей, таких как Dunkeld и Halls Gap.
Инвестиции в промышленность в 2018-19 годах увеличились на 43%.
Рост интереса путешественников к этой части Австралии отмечают местные владельцы ресторанов и магазинов: за последний год серьезно увеличилась выручка. Владелец кафе Harvest Halls Gap Карли Флекно сказала, что в ее заведении стало гораздо больше посетителей с момента открытия в 2015 году.
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