В Башкирии на Нугуше снесли незаконные постройки

В Мелеузовском районе на территории национального парка «Башкирия» снесены назаконные строения. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по РБ.

Данное решение суд вынес по иску природоохранной прокуратуры, сотрудники которой установили, что сооружения возведены незаконно. На территории Нугушевского водохранилища были построены шесть вагончиков-бытовок, сдававшихся отдыхающим, летняя кухня и торговый киоск. Предприниматель знал о требовании снести постройки, тем не менее не освобождал территорию. Тогда было принято решение о принудительном сносе объектов специализированной организацией.

Должник должен будет возместить расходы, связанные со сносом, и оплатить административные штрафы на сумму более 150 тысяч рублей.

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