Сириль Абитебуль: Я бы сократил чемпионат мира до 15 этапов

Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль высказался за сокращение количества этапов чемпионата мира.

«Нам нужно привлекать болельщиков, но гонки должны оставаться чем-то особенным, — приводит Autosport слова Абитебуля. — Нам нужно вызывать чувство гордости, мотивацию и энергию. С нынешним календарем энтузиазм не тот, что был, когда мы путешествовали 15 раз за год. Если у нас самих нет этой энергии, будет очень сложно передавать ее окружающим.

Гонки почти превратились в рутину. Они не должны становится повседневной работой. Нужно найти баланс, так что нам следует быть очень осторожными.

Я понимаю причину, по которой коммерчески нужно расширять календарь, но я бы, наоборот, сильно его сократил».