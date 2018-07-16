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Сириль Абитебуль: Я бы сократил чемпионат мира до 15 этапов
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Сириль Абитебуль: Я бы сократил чемпионат мира до 15 этапов 

Советский спорт 29 минут назад
Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль высказался за сокращение количества этапов чемпионата мира.
«Нам нужно привлекать болельщиков, но гонки должны оставаться чем-то особенным, — приводит Autosport слова Абитебуля. — Нам нужно вызывать чувство гордости, мотивацию и энергию. С нынешним календарем энтузиазм не тот, что был, когда мы путешествовали 15 раз за год. Если у нас самих нет этой энергии, будет очень сложно передавать ее окружающим.
Гонки почти превратились в рутину. Они не должны становится повседневной работой. Нужно найти баланс, так что нам следует быть очень осторожными.
Я понимаю причину, по которой коммерчески нужно расширять календарь, но я бы, наоборот, сильно его сократил».
Напомним, в нынешнем сезоне в чемпионате мира 21 этап, что является рекордным показателем в истории. При этом владельцы Формулы-1 планируют расширить календарь до 22-23 гонок за счет Гран-при Майами и, возможно, еще одного этапа в Азии.
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