Гершкович: «При определённых обстоятельствах сборная России могла выйти в финал»

Руководитель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал выступление сборной России на домашнем мундиале.

"Безусловно, осадок остался. Ведь проиграли наши сборной Хорватии — одной из сильнейших на сегодняшний день команд — только в серии пенальти. Есть ощущение, что в случае победы над «клетчатыми» мы при определенных обстоятельствах могли в полуфинале обыграть и англичан, и в финале сразиться с французами.

Но, с другой стороны, сборная России выступила удачно, чуть лучше, чем все ожидали. Я, например, до старта чемпионата на попадание в четвертьфинал не рассчитывал, но был абсолютно уверен, что мы выйдем из группы, поскольку был немного в курсе того, как подводилась сборная к мундиалю.

Общался со Станиславом Черчесовым, который тоже целенаправленно готовил команду к первым играм, чтобы встретить их во всеоружии. Главным был выход в плей-офф, а попадание в четвертьфинал считалось огромным успехом. В итоге тренерскому штабу удалось создать боеспособную команду, что стало важнее даже того результата, который она достигла", — сказал Гершкович.