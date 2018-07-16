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Подан иск о банкротстве компании « СУ-11»
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Подан иск о банкротстве компании « СУ-11» 

АСН-Инфо 3 часа назад
Фото: АСН-Инфо
В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти направлен иск о банкротстве ЗАО «СУ-11». Истцом является ООО «Строительная компания „Двадцатый трест“.
Дата рассмотрения заявления пока не назначена.
Иск о банкротстве „СУ-11“ является частью взаимных судебных притязаний двух компаний. Связаны они со строительством в Кировском районе на улице Солдата Корзуна спортивного комплекса, проходивших в 2012-2015 годах. „СУ-11“ на объекте выполнял генподрядные работы, „Двадцатый трест“ был заказчиком строительства. Согласно информации из предыдущих исков, подрядчик взыскивал с заказчика недополученные деньги, тот, в свою очередь, требовал неустойку за срыв срока работ. Стоит отметить, что „Двадцатый трест“ является структурой близкой к депутату городского ЗакСа Сергею Никешину.
Компания „СУ-11“ работает в Петербурге с 1963 года. Специализируется на генподрядных работах. В том числе возвела жилые дома, объекты промышленной и социальной инфраструктуры.
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