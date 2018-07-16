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Журналисту из Марокко понравились петербургские общественные туалеты
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Журналисту из Марокко понравились петербургские общественные туалеты 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Марокканский журналист Абдель Мадждид Разко пришел в восторог от общественных туалетов в Санкт-Петербурге.
Он посетил северную столицу, Москву и Калининград во время Чемпионата мира по футболу. Больше всего иностранного журналиста удивила доступность туалетов, а также горячая вода в умывальниках.
«Они находятся на станциях метро, а также снаружи, у дверей. Они стоят посередине дороги, в туннелях, которые были построены под длинными улицами, чтобы облегчить путь тем, кто хочет попасть на другую сторону. Они находятся в садах, общественных местах и торговых центрах», — написал Абдель Мадждид Разко.
По его словам, это отличается от ситуации в родной стране журналиста.
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