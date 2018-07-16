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В Минстрое рассказали о паспорте проекта «Умный город»
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В Минстрое рассказали о паспорте проекта «Умный город» 

RT на русском 46 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства России рассказало о паспорте проекта «Умный город», сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Реализация федерального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» планируется в рамках национальной программы «Цифровая экономика», разработка этого направления поручена Минстрою России», — заявил глава министерства Владимир Якушев.
По его словам, речь идёт только о стартовом документе, намечающем ориентиры, и ведомство готово его обсуждать и шлифовать.
Цель проекта — обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий во всех сферах городского хозяйства. Заявки на участие в «Умном городе» подали 25 муниципалитетов из 20 субъектов, которые готовы стать пилотными площадками.
Ранее «Известия» сообщали, что в России могут упростить получение финподдержки на энергосбережение многоквартирных домов.
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