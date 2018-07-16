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Минстрой представил паспорт проекта «Умный город»
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Минстрой представил паспорт проекта «Умный город» 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Документ подготовлен на основании предложений экспертов-членов рабочей группы. Об этом стало известно 13 июля на заседании рабочей группы проекта.
«Реализация федерального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» планируется в рамках национальной программы «Цифровая экономика», разработка этого направления поручена Минстрою России. Представляя паспорт проекта, хочу подчеркнуть, что это только стартовый документ, который намечает ориентиры. Мы готовы его обсуждать и шлифовать», — обратился к участникам рабочей группы министр строительства Владимир Якушев. Целью разрабатываемого проекта является обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий во всех сферах городского хозяйства для обеспечения качества жизни в российских городах. Для участия в «Умном городе» подали заявки 25 муниципалитетов из 20 субъектов Российской Федерации, которые готовы стать пилотными площадками для тестирования технологий.
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