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Депутаты Белгородской облдумы поддержали законопроект об увеличении пенсионного возраста
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Депутаты Белгородской облдумы поддержали законопроект об увеличении пенсионного возраста 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты Белгородской областной думы поддержали законопроект, направленный на поэтапное увеличение пенсионного возраста, в ходе внеочередного заседания, которое состоялось в понедельник, сообщили в пресс-службе облдумы.
Законопроект о повышении пенсионного возраста перед первым чтением в Госдуме был направлен в субъекты РФ для оценки и получения отзывов.
"Большинством голосов депутаты областной думы поддержали концепцию федерального законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», — сказали в пресс-службе.
По словам председателя комитета по здравоохранению и социальной политике Владимира Куликовского, представившего законопроект белгородским парламентариям, совершенствование пенсионной системы позволит «создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы в новых демографических условиях». В итоге за проект федерального закона проголосовали 29 депутатов Белгородской областной думы из 38.
"Ориентир данного законопроекта — реальный рост доходов пенсионеров и улучшение уровня жизни пенсионеров", — добавил Куликовский. Как пояснил ТАСС зампредседателя комитета Белгородской облдумы по законодательству и местному самоуправлению Юрий Селиверстов, для успешной реализации изменений в пенсионном законодательстве, необходимо также аккумулировать аналогичные процессы в сфере налогообложения и Трудового кодекса.
Как сообщалось, 16 июня 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Документом предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет.
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