Депутаты Белгородской облдумы поддержали законопроект об увеличении пенсионного возраста

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Депутаты Белгородской областной думы поддержали законопроект, направленный на поэтапное увеличение пенсионного возраста, в ходе внеочередного заседания, которое состоялось в понедельник, сообщили в пресс-службе облдумы.

Законопроект о повышении пенсионного возраста перед первым чтением в Госдуме был направлен в субъекты РФ для оценки и получения отзывов.

"Большинством голосов депутаты областной думы поддержали концепцию федерального законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», — сказали в пресс-службе.

По словам председателя комитета по здравоохранению и социальной политике Владимира Куликовского, представившего законопроект белгородским парламентариям, совершенствование пенсионной системы позволит «создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы в новых демографических условиях». В итоге за проект федерального закона проголосовали 29 депутатов Белгородской областной думы из 38.

"Ориентир данного законопроекта — реальный рост доходов пенсионеров и улучшение уровня жизни пенсионеров", — добавил Куликовский. Как пояснил ТАСС зампредседателя комитета Белгородской облдумы по законодательству и местному самоуправлению Юрий Селиверстов, для успешной реализации изменений в пенсионном законодательстве, необходимо также аккумулировать аналогичные процессы в сфере налогообложения и Трудового кодекса.