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В работе онлайн-приложения Сбербанка произошел сбой
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В работе онлайн-приложения Сбербанка произошел сбой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости: Часть клиентов Сбербанка по техническим причинам могла испытывать трудности при входе в онлайн-приложение, сейчас работа систем восстановлена — банк.
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