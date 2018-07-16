Организаторы уникального сплава по Юрибею ищут смельчаков

Этим летом молодежь Ямальского района попытается пройти реку Юрибей второй раз. В июле 2014-го года группа рабочей молодежи из поселка Яр-Сале впервые в истории округа совершила сплав по реке. За десять дней на катамаранах туристы-водники прошли тогда 350 километров от фактории Харп до станции Юрибей бованенковской железной дороги. Руководила тем походом лидер местной молодежи Екатерина Салиндер.

Сегодня девушка живет в Салехарде , она солист Губернаторского ансамбля национальной песни «Сёётэй Ямал». Этим летом свой отпуск Екатерина решила посвятить сплаву. И снова по реке Юрибей. Только теперь стартовать туристы будут выше — от озера Ярото, именно оттуда вытекает Юрибей. Маршрут увеличится почти на 100 километров. Правда и время сплава теперь не 10, а 20 дней — с 25 июля по 14 августа.

Сейчас Екатерина собирает команду смельчаков, в первую очередь в нее войдут молодежь Ямальского района. Часть участников первого сплава уже согласились на новое путешествие, но места на катамаранах еще есть.

Четыре года назад сплав был не из легких. Медленное течение заставляло почти постоянно работать веслами. Но ребята были «одарены» за тяжелую ежедневную работу — Юрибей вымыл с прибрежного песка два бивня мамонта весом по 50 килограммов каждый. Улыбнется ли удача в этот раз сплавщикам, узнаем в середине августа.