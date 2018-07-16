Российско-корейские отношения осветят на пресс-конференции NAVIEN 

На мероприятии будут освещены вопросы, связанные с торговыми отношениями между Россией и Кореей, влиянием санкций и политики импортозамещения на корейский экспорт, перспективами развития рынка отопительного оборудования, планами NAVIEN по строительству заводов в России и иными вопросами, касающимися деятельности ООО «Навиен Рус».
В пресс-конференции примут участие:
— генеральный директор Торгового отдела посольства Республики Корея Ким Джон Кён;
— директор по стратегическому маркетингу KD NAVIEN Сон Хынг Рак;
— управляющий директор департамента глобального развития KD NAVIEN Ли Джэ Енг;
— генеральный директор ООО «Навиен Рус» Ким Тэк Хюн;
— коммерческий директор ООО «Навиен Рус» Сонг Суенг Ик.
Мероприятие пройдет 26 июля в «ЛОТТЕ ОТЕЛЬ» по адресу: Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Начало регистрации на пресс-конференцию в 15:30 (лобби Crystal Ballroom, 2-й этаж).
Для участия в пресс-конференции представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию. Отправив до 24 июля письмо с указанием ФИО, должности, названия СМИ и контактным телефоном на адрес электронной почты d.sergeeva@navien.ru Справка о компании
ООО «Навиен Рус» — основанное в 2013 году официальное представительство южнокорейского KyungDong NAVIEN в России. В головном офисе в Москве работают более 50 специалистов, отвечающих за коммуникации с партнерами, техническую поддержку и реализацию маркетинговой стратегии.
Компания является лидером на российском рынке в сегменте продаж настенных котлов (по данным «Литвинчук Маркетинг») и в совокупности реализует более 100 тыс. единиц продукции в год. В 2018 году ООО «Навиен Рус» зафиксировало продажу 1-миллионного настенного котла в России, чего ранее не удавалось достичь ни одному бренду.
Наряду с этим официальное представительство NAVIEN было удостоено в 2017 году премии «Марка №1 в России», а в 2018 году компания стала лауреатом премии «Компания года» в категории «Лучший поставщик инженерного оборудования».
ООО «Навиен Рус» с момента своего основания запустило «Техническую академию NAVIEN», основная деятельность которой заключается в обучении и сертификации специалистов по монтажу и сервисному обслуживанию продукции NAVIEN. За пять лет своего существования в рамках «Технической академии NAVIEN» было обучено более 5 тыс. экспертов, а на сегодняшний день в России действует более 400 авторизованных сервисных центров. В 2018 году планируется запуск программы лояльности для монтажных и сервисных организаций — «Клуб NAVIEN PRO».
Дилерская сеть ООО «Навиен Рус» насчитывает более 70 партнеров, а бренд NAVIEN официально представлен в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Владикавказ, Волгоград, Вологда, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калуга, Кемерово, Курган, Краснодар, Курск, Лабытнанги, Магнитогорск, Махачкала, Мценск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Ростов, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Чебоксары, Чита, Ярославль и в Республике Крым.
Сам бренд NAVIEN был основан в 1978 году и на сегодняшний день имеет пять собственных торговых представительств, более 350 дилеров по всему миру, а суммарные глобальные продажи превышают $700 млн в год.
Фото: «ФедералПресс».