Российско-корейские отношения осветят на пресс-конференции NAVIEN

На мероприятии будут освещены вопросы, связанные с торговыми отношениями между Россией Кореей , влиянием санкций и политики импортозамещения на корейский экспорт, перспективами развития рынка отопительного оборудования, планами NAVIEN по строительству заводов в России и иными вопросами, касающимися деятельности ООО «Навиен Рус».

В пресс-конференции примут участие:

— генеральный директор Торгового отдела посольства Республики Корея Ким Джон Кён;

— директор по стратегическому маркетингу KD NAVIEN Сон Хынг Рак;

— управляющий директор департамента глобального развития KD NAVIEN Ли Джэ Енг;

— генеральный директор ООО «Навиен Рус» Ким Тэк Хюн;

— коммерческий директор ООО «Навиен Рус» Сонг Суенг Ик.

Мероприятие пройдет 26 июля в «ЛОТТЕ ОТЕЛЬ» по адресу: Новинский бульвар, д. 8, стр. 2. Начало регистрации на пресс-конференцию в 15:30 (лобби Crystal Ballroom, 2-й этаж).

Для участия в пресс-конференции представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию. Отправив до 24 июля письмо с указанием ФИО, должности, названия СМИ и контактным телефоном на адрес электронной почты d.sergeeva@navien.ru Справка о компании

ООО «Навиен Рус» — основанное в 2013 году официальное представительство южнокорейского KyungDong NAVIEN в России. В головном офисе в Москве работают более 50 специалистов, отвечающих за коммуникации с партнерами, техническую поддержку и реализацию маркетинговой стратегии.

Компания является лидером на российском рынке в сегменте продаж настенных котлов (по данным «Литвинчук Маркетинг») и в совокупности реализует более 100 тыс. единиц продукции в год. В 2018 году ООО «Навиен Рус» зафиксировало продажу 1-миллионного настенного котла в России, чего ранее не удавалось достичь ни одному бренду.

Наряду с этим официальное представительство NAVIEN было удостоено в 2017 году премии «Марка №1 в России», а в 2018 году компания стала лауреатом премии «Компания года» в категории «Лучший поставщик инженерного оборудования».

ООО «Навиен Рус» с момента своего основания запустило «Техническую академию NAVIEN», основная деятельность которой заключается в обучении и сертификации специалистов по монтажу и сервисному обслуживанию продукции NAVIEN. За пять лет своего существования в рамках «Технической академии NAVIEN» было обучено более 5 тыс. экспертов, а на сегодняшний день в России действует более 400 авторизованных сервисных центров. В 2018 году планируется запуск программы лояльности для монтажных и сервисных организаций — «Клуб NAVIEN PRO».

Сам бренд NAVIEN был основан в 1978 году и на сегодняшний день имеет пять собственных торговых представительств, более 350 дилеров по всему миру, а суммарные глобальные продажи превышают $700 млн в год.