Участие главного архитектора Москвы в Урбанфоруме-2018

17–18 июля приглашаем вас посетить мероприятия Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы в рамках Moscow Urban Forum 2018, который впервые пройдет в парке​ ​«Зарядье». ​ ​Спикер: главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов . ​

Напоминаем, что посещение рабочих сессий возможно только при наличии аккредитационного бейджа! ​

17 ИЮЛЯ

Первый день деловой программы пройдет под лозунгом «Современный мегаполис. Результаты постиндустриальной трансформации​». Он будет посвящен обсуждению того, как города реагируют на возникающие вызовы, быстро меняющиеся социально-экономические условия и новый технологический ландшафт.

12: 45 — 13: 45, зал Щусев | Среда, Устойчивость

Презентация «Зарядье​» как символ и модель. Стратегический выбор для редевелопмента центра​»

​"Зарядье​" — не только первый крупный парк, созданный в столице России за последние полвека. Куда важнее то, что он возник как новый смысл и как новая функция для уже существовавшей, но пустующей территории в самом сердце города.

Почему при редевелопменте территории выбор был сделан именно в пользу общественного пространства?

Как разрабатывался проект парка и чем он живет сейчас?

Каково будущее парка?

Станет ли он примером для других городов России и мира?

Спикеры:

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, ​ ​руководитель авторского коллектива проектировщиков парка «Зарядье» ​и авторского коллектива реконструкции ​ ​БСА ​«Лужники ​»

Надир Абдессемед, консультант Transsolar

Мэри Маргарет Джонс, президент и старший директор Hargreaves Associates

Дэвид Базульто, сооснователь и главный редактор ARCHDAILY

14: 15 — 15:00, ​ зал Ли Куан Ю | Стратегии

Стратегия или мегапроект. Есть ли альтернативы крупномасштабным проектам?

Развитие территорий через реализацию мегапроектов — сложившийся инструмент с отработанными практиками, который стал особенно актуален с развитием глобального рынка. Однако, в последние десятилетие начинается более разносторонняя оценка эффектов от городских мегапроектов: рассматриваются не только возможность привлечения крупных инвестиций, но и долговременные эффекты на социальную и экономическую среду города.

Как соотносятся долгосрочные городские стратегии и мегапроекты по развитию городских территорий?

Какими подходами пользуются разные города при постановке и достижении целей развития?

Как города обеспечивают вовлечение стейкхолдеров и долгосрочный контроль за проектами?

​Модератор: ​Алексей Муратов​, п​артнер, КБ ​«​Стрелка​"​

​Спикеры: ​

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы

Майкл Розенбергер​, с​тарший стратегический планировщик, Муниципалитет Вены

15: 15–16:30, зал Щусев | Среда, Креативность

Панельная дискуссия: ​ ​"Окно в Европу. Удалось ли Москве найти общий язык с иностранными архитекторами? ​»

Одной из самых заметных новаций архитектурной и градостроительной практики в Москве в последние годы стала глобализация — внедрение практики международных конкурсов и активное вовлечение иностранных архитекторов в знаковые городские проекты. В городе реализованы проекты ведущих международных бюро, таких как OMA, Diller Scofidio Renfro, Zaha Hadid, Herzog de Meuron. Конкурсы также открыли новые возможности для российских архитекторов, в то же время задав высокую планку через международную конкуренцию.

Что получилось, а что не получилось в отношении работы с международными архитектурными бюро?

Что ведущие архитекторы мира думают о результатах и перспективах работы с Москвой?

Насколько устоялась практика международных конкурсов, стала ли она новым стандартом?

Повлияло ли это в целом на качество новой архитектуры в городе?

Модератор: Джованна Карневали, директор отдела конкурсной практики КБ «Стрелка​»

Спикеры:

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы

Рем Колхас , голландский архитектор, основатель ОМА — Office for Metropolitan Architecture

Франсин Хубен, партнёр-основатель и креативный директор Mecanoo architecten

Чарльз Ренфро, партнер Diller Scofidio + Renfro (DS+R)

Вини Маас, соучредитель, главный архитектор и урбанист, MVRDV, основатель и профессор The Why Factory, Университет Delft

17: 45–18: 45​​, зал​ Ли Куан Ю | Среда, Креативность​

Презентация книги ​"Зарядье"/Zaryadye

В ходе презентации спикеры, среди которых будут как авторы проекта парка, так и люди, ответственные за выпуск книги, поведают о том, почему парк «Зарядье» получился именно таким, каким мы его знаем, поделятся своими личными впечатлениями от процесса его создания и познакомят аудиторию с содержанием 344-страничной монографии «Зарядье», которая была подготовлена по заказу Москомархитектуры в конце 2017 года.

Модератор: Анатолий Белов , издатель и редактор-составитель книги «Зарядье», главный редактор журнала «Проект Россия» в 2013–2016 годах.

Спикеры:

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, руководитель авторского коллектива проектировщиков парка «Зарядье»

Участники проектного консорциума, победившего в конкурсе на концепцию парка в 2013 году

— Петр Кудрявцев, управляющий партнер Citymakers;

— Мэри Маргарет Джонс, президент и старший директор Hargreaves Associates

— Чарльз Ренфро, партнер Diller Scofidio + Renfro

Андрей Баталов , соавтор книги «Зарядье», историк архитектуры, заместитель директора Музеев Московского Кремля

18 ИЮЛЯ

Тема второго дня — ​«Город будущего. Отвечая на запросы человека». Форум устремит взгляд в будущее, участники рассмотрят стратегическую повестку развития мегаполисов на ближайшие десятилетия.

17:00 — 18:00, зал Мозес

Проверка футболом. Что чемпионат рассказал миру о российских городах?

Чемпионат мира по футболу был ожидаемо важным событием для России — события прошли в 11 городах страны, были сделаны большие вложения в инфраструктуру. Однако похоже, что эффект превзошел ожидания даже самых оптимистично настроенных участников. Эффект этот, в первую очередь, касался городской жизни. Десятки тысяч гостей чемпионата увидели Москву и другие города России, оценили качество городской среды, доброжелательность горожан, уровень сервиса. Воспоминание о России как о благоустроенной, гостеприимной стране теперь есть у многих жителей разных стран и континентов.

Как можно оценить результаты чемпионата мира для Москвы и других городов России? Насколько готовы были города к наплыву туристов? Как изменилась городская жизнь и что из этого останется с нами надолго? Каково мнение иностранных гостей о Москве? Как сохранить атмосферу веселья на городских улицах?

Модератор:

Эксперты:

Николай Гуляев , руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы

Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы

Михаил Куснирович , председатель совета директоров, Bosco di Ciliegi

18: 15 — 19: 15, зал Мозес

Панельная дискуссия: «Город-выставка. Музейный каркас как градостроительный проект​»

Музейные острова, музейные кварталы и музейные города в городе — важные градостроительные приемы, которые встречаются во многих культурных столицах мира.

Каким должен быть музей будущего? Какое влияние он окажет на город и общество в ближайшие 10 лет?

Какую роль играет музей в формировании и развитии человеческого капитала города?

Как развивать новый музейный квартал?

Может ли музейный кластер превратить город в глобальную культурную столицу?

Модератор: Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы

Спикеры:

Тереза Иароччи Мавика, директор V-A-C FOUNDATION

Ева Франч И Гилаберт, директор Architectural Association School of Architecture в Лондоне

Подробная информация: http://mosurbanforum.ru/2018/program