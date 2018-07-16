Участие главного архитектора Москвы в Урбанфоруме-2018 

17–18 июля приглашаем вас посетить мероприятия Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы в рамках Moscow Urban Forum 2018, который впервые пройдет в парке «Зарядье». Спикер: главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Напоминаем, что посещение рабочих сессий возможно только при наличии аккредитационного бейджа!
17 ИЮЛЯ
Первый день деловой программы пройдет под лозунгом «Современный мегаполис. Результаты постиндустриальной трансформации». Он будет посвящен обсуждению того, как города реагируют на возникающие вызовы, быстро меняющиеся социально-экономические условия и новый технологический ландшафт.
12: 45 — 13: 45, зал Щусев | Среда, Устойчивость
Презентация «Зарядье» как символ и модель. Стратегический выбор для редевелопмента центра»
"Зарядье" — не только первый крупный парк, созданный в столице России за последние полвека. Куда важнее то, что он возник как новый смысл и как новая функция для уже существовавшей, но пустующей территории в самом сердце города.
Почему при редевелопменте территории выбор был сделан именно в пользу общественного пространства?
Как разрабатывался проект парка и чем он живет сейчас?
Каково будущее парка?
Станет ли он примером для других городов России и мира?
Модератор: Петр Кудрявцев, партнер Citymakers
Спикеры:
Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, руководитель авторского коллектива проектировщиков парка «Зарядье» и авторского коллектива реконструкции БСА «Лужники »
Надир Абдессемед, консультант Transsolar
Мэри Маргарет Джонс, президент и старший директор Hargreaves Associates
Чарльз Ренфро, партнер Diller Scofidio + Renfro (DS+R)
Дэвид Базульто, сооснователь и главный редактор ARCHDAILY
14: 15 — 15:00, зал Ли Куан Ю | Стратегии
Стратегия или мегапроект. Есть ли альтернативы крупномасштабным проектам?
Развитие территорий через реализацию мегапроектов — сложившийся инструмент с отработанными практиками, который стал особенно актуален с развитием глобального рынка. Однако, в последние десятилетие начинается более разносторонняя оценка эффектов от городских мегапроектов: рассматриваются не только возможность привлечения крупных инвестиций, но и долговременные эффекты на социальную и экономическую среду города.
Как соотносятся долгосрочные городские стратегии и мегапроекты по развитию городских территорий?
Какими подходами пользуются разные города при постановке и достижении целей развития?
Как города обеспечивают вовлечение стейкхолдеров и долгосрочный контроль за проектами?
Модератор: Алексей Муратов, партнер, КБ «Стрелка"
Спикеры:
Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы
Андрей Головин, руководитель проектов и эксперт, MLA+
Майкл Розенбергер, старший стратегический планировщик, Муниципалитет Вены
15: 15–16:30, зал Щусев | Среда, Креативность
Панельная дискуссия: "Окно в Европу. Удалось ли Москве найти общий язык с иностранными архитекторами? »
Одной из самых заметных новаций архитектурной и градостроительной практики в Москве в последние годы стала глобализация — внедрение практики международных конкурсов и активное вовлечение иностранных архитекторов в знаковые городские проекты. В городе реализованы проекты ведущих международных бюро, таких как OMA, Diller Scofidio Renfro, Zaha Hadid, Herzog de Meuron. Конкурсы также открыли новые возможности для российских архитекторов, в то же время задав высокую планку через международную конкуренцию.
Что получилось, а что не получилось в отношении работы с международными архитектурными бюро?
Что ведущие архитекторы мира думают о результатах и перспективах работы с Москвой?
Насколько устоялась практика международных конкурсов, стала ли она новым стандартом?
Повлияло ли это в целом на качество новой архитектуры в городе?
Модератор: Джованна Карневали, директор отдела конкурсной практики КБ «Стрелка»
Спикеры:
Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы
Рем Колхас, голландский архитектор, основатель ОМА — Office for Metropolitan Architecture
Франсин Хубен, партнёр-основатель и креативный директор Mecanoo architecten
Чарльз Ренфро, партнер Diller Scofidio + Renfro (DS+R)
Вини Маас, соучредитель, главный архитектор и урбанист, MVRDV, основатель и профессор The Why Factory, Университет Delft
Юрий Григорян, руководитель архитектурного бюро «Меганом»
Сергей Чобан, партнер SPEECH
17: 45–18: 45, зал Ли Куан Ю | Среда, Креативность
Презентация книги "Зарядье"/Zaryadye
В ходе презентации спикеры, среди которых будут как авторы проекта парка, так и люди, ответственные за выпуск книги, поведают о том, почему парк «Зарядье» получился именно таким, каким мы его знаем, поделятся своими личными впечатлениями от процесса его создания и познакомят аудиторию с содержанием 344-страничной монографии «Зарядье», которая была подготовлена по заказу Москомархитектуры в конце 2017 года.
Модератор: Анатолий Белов, издатель и редактор-составитель книги «Зарядье», главный редактор журнала «Проект Россия» в 2013–2016 годах.
Спикеры:
Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, руководитель авторского коллектива проектировщиков парка «Зарядье»
Участники проектного консорциума, победившего в конкурсе на концепцию парка в 2013 году
— Петр Кудрявцев, управляющий партнер Citymakers;
— Мэри Маргарет Джонс, президент и старший директор Hargreaves Associates
— Чарльз Ренфро, партнер Diller Scofidio + Renfro
— Андрей Баталов, соавтор книги «Зарядье», историк архитектуры, заместитель директора Музеев Московского Кремля
18 ИЮЛЯ
Тема второго дня — «Город будущего. Отвечая на запросы человека». Форум устремит взгляд в будущее, участники рассмотрят стратегическую повестку развития мегаполисов на ближайшие десятилетия.
17:00 — 18:00, зал Мозес
Проверка футболом. Что чемпионат рассказал миру о российских городах?
Чемпионат мира по футболу был ожидаемо важным событием для России — события прошли в 11 городах страны, были сделаны большие вложения в инфраструктуру. Однако похоже, что эффект превзошел ожидания даже самых оптимистично настроенных участников. Эффект этот, в первую очередь, касался городской жизни. Десятки тысяч гостей чемпионата увидели Москву и другие города России, оценили качество городской среды, доброжелательность горожан, уровень сервиса. Воспоминание о России как о благоустроенной, гостеприимной стране теперь есть у многих жителей разных стран и континентов.
Как можно оценить результаты чемпионата мира для Москвы и других городов России? Насколько готовы были города к наплыву туристов? Как изменилась городская жизнь и что из этого останется с нами надолго? Каково мнение иностранных гостей о Москве? Как сохранить атмосферу веселья на городских улицах?
Модератор:
Ксения Чудинова, журналист
Эксперты:
Аркадий Дворкович, Председатель Оргкомитета «Россия-2018»
Николай Гуляев, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы
Александр Зайцев, генеральный управляющий, Maison Dellos
Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы
Михаил Куснирович, председатель совета директоров, Bosco di Ciliegi
Алексей Новиков, президент, Habidatum
Анна Серебряникова, Руководитель операционного блока Мегафон
18: 15 — 19: 15, зал Мозес
Панельная дискуссия: «Город-выставка. Музейный каркас как градостроительный проект»
Музейные острова, музейные кварталы и музейные города в городе — важные градостроительные приемы, которые встречаются во многих культурных столицах мира.
Каким должен быть музей будущего? Какое влияние он окажет на город и общество в ближайшие 10 лет?
Какую роль играет музей в формировании и развитии человеческого капитала города?
Как развивать новый музейный квартал?
Может ли музейный кластер превратить город в глобальную культурную столицу?
Модератор: Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы
Спикеры:
Алина Сапрыкина, директор «Музея Москвы»
Тереза Иароччи Мавика, директор V-A-C FOUNDATION
Антон Белов, директор Музея современного искусства «Гараж»
Ева Франч И Гилаберт, директор Architectural Association School of Architecture в Лондоне
Василий Овчинников, генеральный директор, «Мосгортур»
Подробная информация: http://mosurbanforum.ru/2018/program