Московский урбанистический форум соберет ведущих архитекторов планеты

ТАСС , 16 июля. Какое будущее ждет Москву в ближайшие 15 лет, и как изменится образ жизни в мегаполисах мира? На эти вопросы ответят участники Moscow Urban Forum 2018 (Московского урбанистического форума), который пройдет с 17 по 22 июля в залах столичного парка «Зарядье». В этом году крупнейший в России урбанистический конгресс посетят более 30 официальных делегаций, шесть мэров зарубежных мегаполисов, а также более 300 экспертов: известные архитекторы, дизайнеры и лидеры глобальных корпораций.

ТАСС, генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство Moscow Urban Forum 2018, предлагает к просмотру и бесплатному скачиванию в высоком разрешении репортажи фотожурналистов ТАСС с деловой и фестивальной программ. Фотобанк форума — mosurbanforum2018.tass.photo — адаптирован к просмотру с мобильных устройств, при использовании материалов необходимо лишь дать ссылку на фотохост-агентство ТАСС.

Развитие крупных городов и агломераций в цифровую эпоху — главная тема двухдневной деловой программы. В первый день участники обсудят результаты постиндустриальной трансформации больших городов, в числе которых — массовая жилая застройка территорий, развитие общественного транспорта, новейшие тенденции в благоустройстве. Второй день посвящен перспективам развития социальной инфраструктуры Москвы и других мировых мегаполисов. Эксперты обсудят вопросы адаптации городских пространств и инфраструктуры к меняющимся экономическим, экологическим, технологическим и культурным требованиям.

Наряду с деловыми мероприятиями участников форума ждет обширная фестивальная программа. На территории парка «Зарядье» пройдут дискуссии и лекции звезд мировой урбанистики, кинопоказы, спектакли и мастер-классы для детей. Среди лекторов –основатель группы Creative Class Ричард Флорида , выдающийся голландский архитектор, теоретик архитектуры Рем Колхас , вице-президент Брукингского института Даррелл Уэст, автор книг о технологической политике и искусственном интеллекте.

Московский урбанистический форум — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года.