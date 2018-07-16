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DHL и Boeing заключили сделку о закупке самолетов почти на $5 млрд
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DHL и Boeing заключили сделку о закупке самолетов почти на $5 млрд 

РИА Новости 1 час назад
ФАРНБОРО (графство Гэмпшир, Англия), 16 июл — РИА Новости, Мария Табак. Одна из крупнейших в мире почтовых компаний, немецкая DHL Express заказала 14 грузовых самолетов Boeing 777 и приобрела права на покупку еще семи, общая сумма сделки составляет 4,7 миллиарда долларов, соответствующее объявление сделано на пресс-конференции в рамках авиасалона Фарнборо.
"Мы рады объявить о приобретении 14 новых грузовых самолетов (Boeing) 777 в рамках обновления нашего авиапарка этими лучшими в своем классе энергоэффективными грузовыми самолетами. Это станет значительным шагом на пути к реализации цели нашей компании обеспечить к 2050 году нулевой уровень выбросов", — заявил исполнительный президент по глобальным операциям и авиации Boeing Чарли Добби.
DHL в 2009 году стала первым почтовым оператором, которая стала использовать самолеты Boeing 777.
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