Ещё
Клубника на ярмарке в Уфе продавалась по цене от 150 до 250 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клубника на ярмарке в Уфе продавалась по цене от 150 до 250 рублей 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
11 тонн клубники было продано на ярмарке «Ягодное лукошко», которая прошла 14 июля в Уфе у Дворца спорта, сообщает пресс-служба городской администрации.
Клубнику привезли производители и частники из Шаранского, Балтачевского, Бураевского, Иглинского, Кушнаренковского, Нуримановского и Уфимского районов. Всего 37 точек.
За килограмм ягоды продавцы просили от 150 до 250 рублей. Ранее шаранский производитель отдавал на рынке за 300-350 рублей.
В мэрии отмечают, что посетили ярмарку более 25 тысяч человек, которые купили продукции на 2 млн рублей.
АиФ-Уфа: последние новости
140 рабочих мест будет создано в Башкирии после запуска четырех проектов В Уфе впервые пройдет фестиваль близнецов и двойняшек В уфимском скейт-парке пройдёт «Экстрим Фест»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу211
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»197
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина429
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным43
Туринская плащаница оказалась подделкой336
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение