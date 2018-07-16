Клубника на ярмарке в Уфе продавалась по цене от 150 до 250 рублей

11 тонн клубники было продано на ярмарке «Ягодное лукошко», которая прошла 14 июля в Уфе у Дворца спорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Клубнику привезли производители и частники из Шаранского, Балтачевского, Бураевского, Иглинского, Кушнаренковского, Нуримановского и Уфимского районов. Всего 37 точек.

За килограмм ягоды продавцы просили от 150 до 250 рублей. Ранее шаранский производитель отдавал на рынке за 300-350 рублей.

В мэрии отмечают, что посетили ярмарку более 25 тысяч человек, которые купили продукции на 2 млн рублей.