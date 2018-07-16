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В Магасе построят кафедральный собор
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В Магасе построят кафедральный собор 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В Магасе выделили земельный участок, на котором будет возведен кафедральный православный собор. Кроме того, глава региона Юнус-Бек Евкуров предложил построить православные храмы еще в трех крупных населенных пунктах Ингушетии.
«Мы сейчас ведем работу, и Юнус-Бек Евкуров вышел к нам с инициативой, по обновлению и строительству церквей в сельском поселении Троицкое, городе Карабулаке, Малгобеке. И уже выделена земля в Магасе под кафедральный собор. Я думаю, что со временем мы все это реализуем», — сообщил архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам на встрече полпредом президента РФ на Северном Кавказе Александром Матовниковым.
По данным ТАСС, в административном центре Сунженского района Ингушетии в 2012 году был возведен храм рядом со старой православной церковью дореволюционной постройки. Сейчас храм единственный в регионе. Его посещают православные жители Ингушетии, а также жители соседних районов Чечни.
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