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Начался прием заявок на президентские гранты
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Начался прием заявок на президентские гранты 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Прием проектов на второй в 2018 году конкурс президентских грантов стартовал в понедельник. На реализацию лучших проектов, представленных некоммерческими неправительственными организациями, будет выделено 5 млрд рублей. Проекты принимаются по пяти основным направлениям: социальная сфера, защита прав человека, развитие гражданского общества, укрепление межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества.
На один проект будет выделено от 500 тысяч рублей до более 10 млн рублей.
Организаторы конкурса ждут заявки на участие в нем до 10 сентября, а победителей объявят 1 ноября 2018 года.
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