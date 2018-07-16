Начался прием заявок на президентские гранты

Прием проектов на второй в 2018 году конкурс президентских грантов стартовал в понедельник. На реализацию лучших проектов, представленных некоммерческими неправительственными организациями, будет выделено 5 млрд рублей. Проекты принимаются по пяти основным направлениям: социальная сфера, защита прав человека, развитие гражданского общества, укрепление межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества.

На один проект будет выделено от 500 тысяч рублей до более 10 млн рублей.

Организаторы конкурса ждут заявки на участие в нем до 10 сентября, а победителей объявят 1 ноября 2018 года.