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Как выглядит мороженое с червями и насекомыми
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Как выглядит мороженое с червями и насекомыми 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
За рубежом в последнее время все большую популярность приобретает экстравагантное угощение — мороженое с червями и насекомыми. Смотрите на видео, как выглядит это десертное блюдо
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