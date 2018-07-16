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Как выглядит мороженое с червями и насекомыми
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Как выглядит мороженое с червями и насекомыми
Sputnik Грузия
1 час назад
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Фото:
Sputnik Грузия
За рубежом в последнее время все большую популярность приобретает экстравагантное угощение — мороженое с червями и насекомыми. Смотрите на видео, как выглядит это десертное блюдо
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