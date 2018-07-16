Городские технологии: «умный город» Сонгдо — проект будущего

Фото:Gale International

Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Когда жители Международного делового округа Сонгдо в Южной Корее идут на работу, забирают детей из школы или идут в магазин, им не обязательно ехать на автомобиле. Ело в том, что проект округа, стоимость которого оценивается в $40 млрд, был создан таким образом, что жителям не нужны автомобили. Строительство проекта началось в 2002 году. В этом районе в приоритете находятся такие виды транспорта, как велосипеды, метро и другие виды общественного транспорта, которые используются в качестве альтернативы дорожному транспорту. Планируется, что проект должен быть завершен в 2020 году, а площадь округа достигнет 10 млн кВ метров. Округ расположен на северо-западе Южной Кореи. В Сонгдо, Южная Корея компания Gale International занимается строительством Международного делового округа (IBD) на восстановленном земельном участке возле Желтого моря.

Фото:Consenti Associates

Начиная с этапа планирования, строители заявляли о том, что новый округ будет отличаться высоким уровнем экологичности. В первую очередь они придерживались стратегии сокращения уровня необходимости в автомобильном транспорте.

Фото:Gale International

Деловой округ был разработан на основе сложного городского планирования, основанного на том, что розничные сети, офисные здания, парки, медицинские учреждения и школы расположены недалеко от жилых зданий. Жилые дома расположены в 12 минутах езды на автобусе от офисных зданий.

Фото:Gale International

Большинство нежилых зданий расположены в пешей доступности от всего остального. Город опутывает сеть велодорожек, по которым можно добраться фактически куда угодно.

Фото:Gale International

Около 40% площади города отведено под зеленые насаждения, что стимулирует жителей совершать пешие прогулки, отмечают разработчики проекта. Крупнейший парк округа занимает площадь почти 500 кв. метров. На его создание разработчиков вдохновил Центральный парк Манхэттена. Жители любят гулять здесь, наслаждаясь природой.

Фото:Gale International

Это огромная зона, которая называется Свободной экономической зоной Инчхон — проект, осуществляемые правительством Южной Кореи. Когда правительство начало планировать Сонгдо в 2000 году, в этот район было привезено около 500 тонн песка, чтобы создать основание для города.

Фото:Gale International

В настоящий момент завершено строительство 20 000 жилых домов. В городе проживает около 50 000 человек. Почти 100 000 человек проживает в «Большом Сонгдо». Помимо прочего, здесь нет мусоровозов. Вместо этого здесь есть пневматическая система, которая всасывает мусор из мусоропроводов в жилых домах на центральную сортировочную станцию за несколько секунд.

Фото:Gale International

В IBD более 100 зданий сертифицированы по экологическому строительству LEED, это самая распространенная система оценки экологичности строительства в мире. Проект планируется сертифицировать по системе LEED, а также планируется перерабатывать 40% всей используемой воды. Сонгдо выбрасывает очень мало парниковых газом по сравнению с другими городами того же размера.

Фото:Gale International

Тем не менее, некоторые жители жалуются на то, что IBD и «большой Сонгдо» расположены слишком далеко от Сеула, который является экономическим, политическим и культурным центром страны. Для того, чтобы добраться до столицы, необходимо больше часа. Около 70 000 человек работают в Сонгдо. Это намного меньше, чем планировало правительство города — по планам, здесь работать должны были более 300 000 человек. Именно поэтому многие эксперты считают, что рано называть Сонгдо успешным городским центром.

Фото:Gale International

Тем не менее, это корейский город, который выглядит как футуристический проект без видимой бедности. Те, кто посещали город, отметили, что в городе живет множество людей, но их почти не видно. Создатели и разработчики проекта рассчитывают на то, что Сонгдо станет образцом для городов по всему миру.