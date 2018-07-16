Ещё
Чиновников «белого дома» незаконно трудоустраивали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновников «белого дома» незаконно трудоустраивали 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Сразу пять коммерческих структур (ООО «ВЛАДКАПИТАЛПРОЕКТ», ООО «АГРОСТРОЙ», ООО «Учебный центр „Барс“, ООО „Конструкция АС“, ООО „ФОГ ГРУПП“), а также их руководители оштрафованы за незаконное привлечение к трудовой деятельности экс-чиновников областной администрации.
Как выявила проверка, проведенная прокуратурой города Владимира, в данные фирмы официально принимались на работу бывшие чиновники „белого дома“, а именно — сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Госинспекции труда, Государственной жилищной инспекции и других структурных подразделений администрации Владимирской области.
— Бывшие чиновники, конечно, имеют право работать на частников, — пояснила „ТВ-МИГ“ старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Виктория Туркова. — Но работодатель обязательно должен уведомить об этом предыдущего работодателя — областную администрацию. А этого сделано не было.
В отношении нарушителей были составлены протоколы за нарушение статьи 19.29 КоАП РФ. Виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, привлечены к ответственности директоры вышеуказанных коммерческих структур — им выписаны штрафы, по 20 тысяч рублей на брата.
ТВ-МИГ: последние новости
Рейд по нелегальной торговле: бабушек прощали, мигрантов - наказывали Инна Хроменкова покидает должность директора департамента? Гусевская больница пополнится акушерским корпусом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу211
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»197
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина429
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным43
Туринская плащаница оказалась подделкой336
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение