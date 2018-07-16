Чиновников «белого дома» незаконно трудоустраивали 

Сразу пять коммерческих структур (ООО «ВЛАДКАПИТАЛПРОЕКТ», ООО «АГРОСТРОЙ», ООО «Учебный центр „Барс“, ООО „Конструкция АС“, ООО „ФОГ ГРУПП“), а также их руководители оштрафованы за незаконное привлечение к трудовой деятельности экс-чиновников областной администрации.
Как выявила проверка, проведенная прокуратурой города Владимира, в данные фирмы официально принимались на работу бывшие чиновники „белого дома“, а именно — сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Госинспекции труда, Государственной жилищной инспекции и других структурных подразделений администрации Владимирской области.
— Бывшие чиновники, конечно, имеют право работать на частников, — пояснила „ТВ-МИГ“ старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Виктория Туркова. — Но работодатель обязательно должен уведомить об этом предыдущего работодателя — областную администрацию. А этого сделано не было.
В отношении нарушителей были составлены протоколы за нарушение статьи 19.29 КоАП РФ. Виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, привлечены к ответственности директоры вышеуказанных коммерческих структур — им выписаны штрафы, по 20 тысяч рублей на брата.