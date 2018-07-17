Подмосковным медучреждениям погасят долги по кредитам за счет бюджета

"За счёт бюджета по решению губернатора выделены средства не только люберецким учреждениям здравоохранения, но и всем в Московской области на погашение кредиторской задолженности, которая была накоплена в прошлые годы", — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев , слова которого приводятся в сообщении.

Кроме этого, готовится решение о погашении кредиторской задолженности учреждений за коммунальные услуги, налоги за 2017 и частично за 2018 год, уточнили в пресс-службе.