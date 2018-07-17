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Подмосковным медучреждениям погасят долги по кредитам за счет бюджета
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Подмосковным медучреждениям погасят долги по кредитам за счет бюджета 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Средства на погашение кредиторских задолженностей выделили медицинским учреждениям Подмосковья из бюджета региона по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщила пресс-служба Мособлдумы.
"За счёт бюджета по решению губернатора выделены средства не только люберецким учреждениям здравоохранения, но и всем в Московской области на погашение кредиторской задолженности, которая была накоплена в прошлые годы", — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме этого, готовится решение о погашении кредиторской задолженности учреждений за коммунальные услуги, налоги за 2017 и частично за 2018 год, уточнили в пресс-службе.
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