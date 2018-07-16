Подмосковные врачи получат оборудование на 680 миллионов рублей

В подмосковные учреждения здравоохранения до конца лета поступит порядка 130 единиц медтехники. Общая стоимость нового оборудования составит свыше 680 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на главу областного Минздрава Дмитрия Маркова.

Министр отметил, что закупка нового оборудования — одно из важнейших направлений работы. «Наличие новейшей техники позволяет улучшить качество обследований, помогает максимально эффективно выявлять различные заболевания. Медучреждения региона ежегодно становятся все более передовыми по своему оснащению и качеству обслуживания», — отметил Дмитрий Марков