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Оборудование на сумму 680 млн рублей поступит в медучреждения Подмосковья до конца лета
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Оборудование на сумму 680 млн рублей поступит в медучреждения Подмосковья до конца лета 

360tv.ru 1 час назад
До конца лета 2018 года в учреждения здравоохранения Московской области будет поставлено порядка 130 единиц медицинской техники на общую сумму более 680 миллионов рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.
По словам министра, закупка медтехники осуществляется в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», среди нового оборудования — рентгеновские аппараты, в том числе, С-дуги, а также УЗИ-аппараты.
«Обеспечение медучреждений Подмосковья современным оборудованием является одной из важнейших направлений работы. Наличие новейшей техники позволяет улучшить качество обследований, помогает максимально эффективно выявлять различные заболевания. Медучреждения региона ежегодно становятся все более передовыми по своему оснащению и качеству обслуживания», — рассказал Дмитрий Марков.
На закупку современного медицинского оборудования в Московской области в 2018 году было выделено около 5 миллиардов рублей.
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