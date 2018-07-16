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RE/MAX Commercial будет сотрудничать с Gatchina Gardens
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RE/MAX Commercial будет сотрудничать с Gatchina Gardens 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Компания RE/MAX будет представлять интересы города-курорта Gatchina Gardens за рубежом.
Соответствующее соглашение достигнуто между ООО «Гатчинская гольф-деревня» (девелопер проекта) и финским представительством международного агентства — RE/MAX Commercial/Commercia Mundi Oy LKV.
Соглашение предусматривает привлечение иностранных клиентов к продаже и аренде жилой недвижимости, формирование международного офиса продаж для Gatchina Gardens, адаптацию и создание маркетинговых и рекламных материалов, ориентированных на иностранных клиентов, обучение российских агентов работе с ними.
По словам генерального директора города-курорта Gatchina Gardens Натальи Осетровой, интерес компании RE/MAX к проекту обусловлен тем, что он полностью соответствует международным требованиям к недвижимости бизнес-класса.
Открытие продаж объектов города-курорта Gatchina Gardens за рубежом запланировано на весну 2019 года.
«Действительно качественных объектов бизнес— и премиум-классов, на которых специализируется RE/MAX, на российском рынке по-прежнему не так много. На наш взгляд, город-курорт Gatchina Gardens — это современный проект, который полностью отвечает международным требованиям к такому жилью, и является очень перспективной инвестиционной платформой для международного бизнеса», — комментирует генеральный директор RE/MAX Commercial/Commercia Mundi Oy LKV Мари Каркайнен.
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