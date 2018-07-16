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На бреющем полете: как прошли учения армейской авиации ВВО
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На бреющем полете: как прошли учения армейской авиации ВВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и КА-52 «Аллигатор» провели воздушную разведку и отработали действия по обнаружению групп «диверсантов».
В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с летчиками армейской авиации Восточного военного округа.
В ходе практической части мероприятия экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и КА-52 «Аллигатор» провели воздушную разведку в обозначенной зоне, особенностью ведения поисковых мероприятий стало выполнение полетов на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
Кроме того, были отработаны действия экипажей вертолетов Ми-8АМТШ по обнаружению условных диверсионно-разведывательных групп и заходу на цель, в свою очередь летчики ударных вертолетов КА-52 отработали парные летно-тактические задачи в сложных метеоусловиях.
Особое внимание было уделено выполнению различных фигур сложного пилотажа, имитирующих уход от наземных огневых средств поражения «противника».
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