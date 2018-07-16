Финал ЧМ-18: крымско-донецкое послевкусие

Евпатория — самый древний город Крыма , поэтому все в бывшем Гезлеве (русские в средние века попросту именовали город Козловым) так или иначе несет отпечаток неспешной восточной неги и древности. Даже просмотр финала российского Чемпиона мира по футболу. С началом матча я зашел в крепость крымско-татарского общепита ресторан этнической кухни. Порядки тут степенные, традиции близки к истинно мусульманским, поэтому футболом, как оказалось, тут клиентов не заманивали. И то сказать — надо же, что бы в городе были места, где можно и передохнуть от всероссийской футбольной лихорадки.

"Вы счет не знаете"?

Пока шел мимо Караимской кенассы, по улочкам Малого Иерусалима , французы забили. Когда вышел к набережной, столкнулся с пожилым гражданином на несгибаемых, сожженных докрасна на пляже коленках. В руках у него хрипела какая-то диковинная «Спидола-ВЭФ».

— Вы счет не знаете?

В это время от летней площадки ближайшего ресторана донесся одобрительный гул — хорваты поквитались с галлами. Молодая мамаша, держась за коляску с малышом, приподнялась на ципочках, пытаясь увидеть экран ресторанного телевизора. Мест на площадке не было, пришлось идти дальше. Пока отыскал правильный бар, хорваты сравняли. Дальше вы знаете. Сенсации не случилось, французы, как и 20 лет назад, стали чемпионами мира.

Русский характер

Надо сказать, что народ в баре, и все, с кем довелось обсуждать игру, в целом более положительно относились к балканской команде — славяне все-таки, какие ни какие — родичи! Народ у телевизора. впрочем, горячится: — Чей-то я должен за хорватов этих болеть, они, вон, «слава Украине » кричат, их же футболист, как его — Вида! — А французы?! Наполеон ихний в России скока народу положил. Москву спалил, Кремль взрывал! Я им до сих пор Малояролавец простить не могу! — Усташи с Гитлером дружили, сербов резали! — Ребят, ну имейте совесть, дайте футбол посмотреть! — А Погба красавчик! — Да и Модрич молодец!

Игра окончена, а из бара еще долго не выходят спорщики…

Через пару часов таксист говорит: «По радио слышал, что 70 процентов россиян болело за хорватов».

Дивный все-таки русский народ, англо-саксонской меркой плохо измеряем. Мало того, что хорваты католики, что югословянскую семью они всегда настороженно принимали, что сербов резали. Чепуха, сказал русский, — все-таки они мне не чужие, славяне. Финал в курортных декорациях

Впрочем, было на улицах самого известного детского курорта страны в этот день нечто такое, что снизило и градус «боления», и интерес к финалу вообще.

Во-первых, заезжая московская опереточная группа давала в евпаторийском театре «Сильву», а во-вторых, Евпатории 15 июля 2018 года отмечала международный День курортника. Центр города был отдан празднику. Скажем прямо, народу здесь было куда больше, чем в спорт-барах у телевизоров. Можно понять — это как, если бы в Донецке финал, да еще без наших, проводился в День шахтера.

Чемпионат как доказательство единства Донбасса

Кстати, о Донецке и Донбассе. Футбольная обстановка последнего дня ЧМ-2018 там была абсолютно такой же, как и во всей остальной России. Не удалось испортить всемирный футбольный праздники жителям территорий непризнанных республик, который контролируются украинскими войсками.

Приятель из Краматорска (крупный машиностроительный центр на севере бывшей Донецкой области) рассказывает: «Ну, про скандал с просмотром матча Хорватия-Россия в баре на „Юбилейном, где скандировали в десятки глоток „Россия, Россия, Россия“, ты знаешь. Тогда там одному озабоченному националюге за слова „Слава Украине“ чуть фэйс не начистили. Финал болели за хорватов и опять-таки с явным пророссийским акцентом в комментариях по поводу всего чемпионата“.

Плохо, конечно, что политика грубо вмешивается в спортивную жизнь, но в наши дни футбол, как и иные виды спорта, как никогда ранее напоминает битвы непримиримых врагов. Отчасти в этом настроении россиян в России, и русских за пределами этнической родины, есть часть того, что команда России так самоотверженно и героически билась с соперниками намного сильней себя самой. Но вот для Донбасса — этот футбольный чемпионат стал передним краем борьбы за интересы России.