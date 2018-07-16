Ещё
«Нежная невеста»: 52-летняя Ирина Салтыкова позирует в свадебном платье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нежная невеста»: 52-летняя Ирина Салтыкова позирует в свадебном платье 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Певица опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором предстала в наряде, очень похожем на подвенечный.
После болезненного развода с Виктором Салтыковым певица Ирина Салтыкова предпочитает скрывать свою личную жизнь. Но не так давно она все же призналась, что закрутила новый роман и сейчас совершенно счастлива. «Я нахожусь в таком возрасте, когда не следует размениваться по мелочам. У меня есть любимый человек, и хочется верить, что это те самые отношения, которые продлятся до конца моей жизни», — рассказала Ирина своей подруге Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».
А на днях Ирина выложила в свой Instagram фото в необычном платье, похожем на свадебное. Салтыкова никак не прокомментировала снимок, но подписчики стали наперебой спрашивать и восхищаться: «Невеста?», «За кого замуж?», «Какая нежная», «Шикарная Белоснежка».
Напомним, у Ирины и Виктора есть дочь Алиса, которая решила пойти по стопам мамы и стала певицей. Девушка живет и работает в Лондоне, и Салтыкова часто ее навещает.
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
Анастасия Костенко станцевала тверк после родов и ответила на обвинения во лжи В Сети появились официальные семейные снимки с крещения младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма В сыновья годится! 49-летняя Эвелина Бледанс закрутила роман со звездой сериала «Кадетство»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»198
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина427
Путин опоздал на встречу к Трампу197
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным37
Туринская плащаница оказалась подделкой333
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение