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Летняя школа ученых-историков СНГ начала работу в Кыргызстане
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Летняя школа ученых-историков СНГ начала работу в Кыргызстане 

Мир24 1 час назад
На побережье курортного озера Иссык-Куль в Кыргызстане начала работу Международная летняя школа молодых ученых-историков СНГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы посольства РФ в Бишкеке.
Всего в работе летней школы примут участие 60 молодых специалистов, представляющих ведущие академические и образовательные центры исторического профиля стран СНГ. Они обсудят тему феномена гражданской войны в истории государств.
В течение недели будут проходить круглые столы, семинары и выездные мероприятия, связанные с особенностями хода Гражданской войны на территории бывшей Российской империи в 1918-1923 году.
В частности специалисты обсудят вопросы политических PR-стратегий противоборствующих сторон, этнический фактор гражданской войны 1918-1920, а также события новейшей истории.
Форум организован при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.
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