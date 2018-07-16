Летняя школа ученых-историков СНГ начала работу в Кыргызстане

Бишкеке. На побережье курортного озера Иссык-Куль в Кыргызстане начала работу Международная летняя школа молодых ученых-историков СНГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы посольства РФ

Всего в работе летней школы примут участие 60 молодых специалистов, представляющих ведущие академические и образовательные центры исторического профиля стран СНГ. Они обсудят тему феномена гражданской войны в истории государств.

В течение недели будут проходить круглые столы, семинары и выездные мероприятия, связанные с особенностями хода Гражданской войны на территории бывшей Российской империи в 1918-1923 году.

В частности специалисты обсудят вопросы политических PR-стратегий противоборствующих сторон, этнический фактор гражданской войны 1918-1920, а также события новейшей истории.

Форум организован при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

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