Дюжина гениальных способов приготовления огурцов

Казалось бы, обычный овощ. Ну что с ним можно сделать, кроме как нарезать в салат, засолить или есть, окуная в соль и аппетитно похрустывая? Массу всего можно приготовить из огурца! Во-первых, тот же пресловутый салат — огурцы и помидоры. Поверьте, от простых вещей получаешь самое большое удовольствие. Добавьте туда тонко нарезанный крымский лук, овечью брынзу и ароматное подсолнечное масло и вы меня поймете. Главное — не режьте огурцы слишком тонко: они на первых ролях.

Рулетики из огурцов

У вас есть хорошая овощечистка? Тогда будем готовить рулетики из огурцов! При помощи овощечистки нарезаем огурец тонкими длинными полосками вдоль и готовим начинки: сливочный сыр с малосольной красной рыбой, рикотту с чесноком, базиликом, кедровыми орешками и лимонным соком, копченую куриную грудку с красным луком и домашним майонезом, жаренные с чесноком креветки.

Соус цацики (он же дзадзики)

Предельно просто сделать дома потрясающий соус-закуску цацики с огурцами и йогуртом. Самое главное — хорошо отжать натертый огурец. Можно еще и йогурт сделать свой, домашний, да как следует его процедить для густоты. Ко всему этому добавим немного чеснока, оливкового масла, лимонного сока или уксуса. Хотите цацики в восточном стиле? Смешайте огурцы, нарезанные ломтиками, с кунжутным маслом и йогуртом и отправьте в холодильник на пару часов.

Холодный огуречный суп Еще из огурцов получаются прекрасные супы. И хотя порой их варят, мне нравятся те супы, где огурцы выступают в сыром виде. К примеру, малоизвестная у нас Розанн Голд в своей прекрасной книге блюд из трех ингредиентов (да-да, такое возможно) предлагает нашему вниманию просто гениальный холодный суп из огурца, йогурта и мяты. Все это смешивается в блендере, приправляется солью и перцем и охлаждается. Подавайте такой суп в бокалах, украсив листиками мяты и шариком йогурта. Есть и вариант холодного огуречного супа с кефиром, а есть более сложный вариант с зеленой фасолью и креветками.

Таратор

Вы уже заметили, как хорошо огурцы «дружат» с йогуртом? Еще один пример — болгарский холодный суп с забавным названием таратор, для него йогурт разбавляют водой до желаемой консистенции, добавляя мелко порубленный огурец, грецкий орех, чеснок, укроп и подсолнечное масло.

Вариация знаменитого мексиканского гуакамоле с огурцом и ананасом не оставит равнодушным даже искушенного кулинара. Смешайте авокадо с кубиками огурца и ананаса, острым перцем, красным луком и соком лайма, приправьте по вкусу.

Еще один гениальный салат в азиатском стиле включает в себя тонкие огуречные ломтики, рисовый уксус, соевый соус, кунжутное масло, молотые кориандр и перец чили и, наконец, жареный арахис. А как насчет идеи использовать огуречные ломтики в качестве основы для канапе? Согласитесь, это полезнее, чем хлеб. Тем более что огурец прекрасно сочетается со многими продуктами. Иначе и быть не может, ведь у него такой нейтральный освежающий вкус! Еще огурцы прекрасны в виде крудите — сырых овощных ломтиков для обмакивания в различные дипы, например в хумус, баба гануш или анчоаду.

Не стесняйтесь добавлять огурцы в коктейли. Они прекрасно гармонируют с джином и тоником, а огуречный мохито летом невероятно прекрасен. Если вы предпочитаете воздержаться от употребления алкогольных напитков, спешим вам сообщить, что минеральная вода, настоянная на огурце и мяте с лаймом, тоже очень освежает.

Ну и как же нам обойтись без огуречного десерта? Для начала сварите варенье из огурцов, имбиря и ванили. На 500 г огурцов возьмите семена 1 стручка ванили, 80 г мелко порубленного имбиря и 300 г сахара. Смешайте все ингредиенты и оставьте на 2 часа, а потом доведите до кипения и поварите минут 10 или пока варенье не схватится. После чего плавно переходите к сорбету из огурцов и мяты — это просто святое в жаркий день!