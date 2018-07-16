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Есть дела поважнее: Елизавета II пропустила крестины младшего сына Кейт Миддлтон
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Есть дела поважнее: Елизавета II пропустила крестины младшего сына Кейт Миддлтон 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В Сети опубликованы официальные снимки с крещения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма — Луи. Поклонники не обнаружили на фотографиях прабабушку малыша — королеву Елизавету II.
Сегодня, 16 июля, в официальном Instagram Кенсингтонского дворца появились кадры с торжественного мероприятия. На фото запечатлены: виновник торжества на руках у матери, отец малыша, старшие дети Уильяма и Кейт четырехлетний Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта, дядя принца Луи Принц Гарри с супругой Меган Маркл и дедушка принц Чарльз с женой Камиллой и другие почетные гости. Кроме того, поклонники смогли увидеть и фото, на котором Миддлон нежно смотрит на только что проснувшегося сына.
Поклонники знаменитого семейства отметили, что на празднике не было прабабушки и прадедушки крохи — королевы Елизаветы II и ее мужа принц Филиппа. Отметим, что Ее Величество проигнорировала церковное таинство из-за насыщенного графика: она была занята подготовкой к параду, посвященному 100-летию со дня основания Королевских воздушных сил Великобритании, и встречей с президентом США Дональдом Трампом, передает teleprogramma.pro.
Напомним, что 9 июля, в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне окрестили принца Луи — третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. На церемонии присутствовали только самые близкие.
Церковный обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлди. Меленькому принцу выбрали пятерых крестных родителей: Николас ван Кутсем, Гай Пелли, Гарри Обри Флетчер, Лаура Меде, Роберт Картер и Люси Миддлтон.
Мальчик был облачен в копию кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Оригинал использовали до 2008 года.
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