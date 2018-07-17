Видео дня: худеющая Валерия и Иосиф Пригожин изнуряют себя на турнике 

50-летняя звезда эстрады Валерия и ее супруг-продюсер Иосиф Пригожин поделились видео своей утренней гимнастики.
В ролике Валерия, которая становится все стройнее, показала фигуру 20-летней девушки, легко подтягиваясь на турнике. Пригожину, которого супруга смогла увлечь физкультурой, пока что упражнения даются сложнее. И всех на снаряде «делает» 19-летний сын Валерии Арсений Шульгин, легко крутящийся на трубе.
— подписал ролик Пригожин. А ты регулярно дружишь со спортом или только накануне пляжного сезона?
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Фото:Instagram