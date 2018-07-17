Видео дня: худеющая Валерия и Иосиф Пригожин изнуряют себя на турнике

50-летняя звезда эстрады Валерия и ее супруг-продюсер Иосиф Пригожин поделились видео своей утренней гимнастики. В ролике Валерия, которая становится все стройнее, показала фигуру 20-летней девушки, легко подтягиваясь на турнике. Пригожину, которого супруга смогла увлечь физкультурой, пока что упражнения даются сложнее. И всех на снаряде «делает» 19-летний сын Валерии Арсений Шульгин , легко крутящийся на трубе. — подписал ролик Пригожин. А ты регулярно дружишь со спортом или только накануне пляжного сезона? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram