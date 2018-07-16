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«Идеальная женщина!»: Валерия выглядит моложе 25-летней дочери
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«Идеальная женщина!»: Валерия выглядит моложе 25-летней дочери 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Валерия несмотря на плотный рабочий график и активную гастрольную деятельность находит время на отдых и семью. Не так давно артистка вместе с мужем — музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным отправилась на море. Летние каникулы певица провела с 24-летним сыном Артемием, который приехал на лазурный берег только для того, чтобы навестить звездную маму.
На одном из последних снимков Валерия позирует вместе с 25-летней дочкой Анной от композитора Александра Шульгина. Ни для кого не секрет, что развод со вторым мужем дался артистке нелегко: ей пришлось в буквальном смысле разорвать все отношения с Шульгиным. Валерия сама воспитывала троих детей, у нее есть младший сын Арсений, в этом году ему исполняется двадцать лет.
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Однако певица так и не смогла родить от Иосифа Пригожина. Супруги мечтали об общем ребенке. По словам поклонников, Валерия выглядит значительно моложе своих ровесников и благодаря йоге и специальной диете поддерживает фигуру в тонусе. На снимках с дочкой певица может сойти на ее сверстницу. Фанаты отметили, что своей внешность. Анна очень напоминает маму, «те же пронзительные голубые глаза и открытая улыбка».
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«Выглядит моложе дочери», «Идеальная женщина», «Иосиф сделал все возможное для того, чтобы Валерия была счастлива в браке», «Если женщина любима, она по настоящему счастлива», «Не верю, что это мама и дочка, как две сестры», «Валерия очень молодо выглядит», «Даже дочку затмила», — отметили поклонники. К слову, Анна пошла по стопам звездной мамы и пробует себя на эстраде. В этом ей помогает и Иосиф Пригожин, который уверен, что начинающая певица может завоевать свою аудиторию и стать такой же известной, как и ее мама.
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