Пчелы против Toyota: в Кольцово насекомые атаковали автомобиль, стоящий на месте для инвалидов

На парковке для инвалидов в аэропорту Кольцово автомобиль Toyota Camry сегодня атаковал рой пчел. Прохожие снимали это на фото и видео.

— Сложно сказать, с чем это связано, но их с каждой минутой все больше и больше налетало, — рассказал Е1.RU очевидец. — Может, то, что на инвалидное место встал — и пчелы против…

По его словам, пчелы скопились на машине в течение нескольких минут. Вокруг Кольцово много полей и лесов, так что, скорее всего, рой прилетел оттуда.

— Произошло роение — если это действительно пчелы, хотя это могут быть и другие насекомые, — отметил замдиректора Института экологии растений и животных УрО РАН Михаил Головатин. — Опасным я бы это не назвал. У кого-то улетел рой — или это дикие пчелы роятся. Это происходит так: когда выходят пчелиные матки, рабочие пчелы перемещаются за ними, пока не найдут себе улей, убежище. Припарковавшемуся могу посоветовать переехать на другое место.

Мы отправили запрос в аэропорт Кольцово.

Инциденты с пчелами в аэропортах порой случаются: в 2016 году в Домодедово самолет Москва Казань покрылся пчелами так, что был отложен его вылет, а пассажиров пересадили на другой борт.

Нужно помнить, что даже несколько укусов пчелы могут быть опасны для человека с аллергией: Е1.RU рассказывал об истории судов между двумя соседскими семьями, одна из которых завела пчел, а во второй был человек с аллергией.