В Уфе впервые пройдет фестиваль близнецов и двойняшек 

Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.
29 июля в парке культуры и отдыха «Демский» впервые пройдет фестиваль близнецов, приуроченный к Году семьи в Республике Башкортостан. Пришедших на праздник жителей и гостей района ждут различные конкурсы, игровые площадки и развлечения для всей семьи.
Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация по телефону 281-94-37.
Кстати, с начала 2018 года в отделе ЗАГС Демского района Уфы зарегистрированы 10 пар близнецов. В 2017 году в шести семьях района отметили двойное прибавление. В 2016 году двойняшки и близняшки родились в 19 семьях.