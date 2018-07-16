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В Уфе впервые пройдет фестиваль близнецов и двойняшек
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В Уфе впервые пройдет фестиваль близнецов и двойняшек 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.
29 июля в парке культуры и отдыха «Демский» впервые пройдет фестиваль близнецов, приуроченный к Году семьи в Республике Башкортостан. Пришедших на праздник жителей и гостей района ждут различные конкурсы, игровые площадки и развлечения для всей семьи.
Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация по телефону 281-94-37.
Кстати, с начала 2018 года в отделе ЗАГС Демского района Уфы зарегистрированы 10 пар близнецов. В 2017 году в шести семьях района отметили двойное прибавление. В 2016 году двойняшки и близняшки родились в 19 семьях.
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