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Артем Кавинов: «Развитие туризма и народно-художественных промыслов — ключевые темы для Семенова и Ковернино»
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Артем Кавинов: «Развитие туризма и народно-художественных промыслов — ключевые темы для Семенова и Ковернино» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Ирины МасловойАртем Кавинов: «Развитие туризма и народно-художественных промыслов — ключевые темы для Семенова и Ковернино»Депутат Госдумы РФ Артем Кавинов представил проект Стратегии развития Нижегородской области в городском округе Семеновский.
В стратегической сессии приняли участие эксперты двух муниципалитетов: г.о. Семеновский и Ковернинского района. Артем Кавинов рассказал о проекте Стратегии, о включенных в документ направлениях развития региона.
«И Ковернинский район, и Семеновский округ — территории «с изюминкой». Здесь хранится визитная карточка всей страны — Золотая Хохлома. И здесь заложены перспективы по развитию туризма. Семенов сегодня уже показывает рост по числу гостей. Почти на треть за три года здесь вырос турпоток, а в 2017 году открылось два новых музея. Стратегия делает акцент на развитие делового и экотуризма. Это может быть посещение малых производств экологически чистых продуктов, например, Ковернинских сельхозпредприятий, продукция которых сегодня уже популярна и в Нижнем Новгороде», — рассказал Артем Кавинов.
Также депутат обратил внимание на перспективы развития событийного туризма. По итогам 2017 года два нижегородских фестиваля вошли в топ-200 лучших событийных проектов России межрегионального и международного уровня — это «Мастеров народных братство» (г. Городец) и «Золотая Хохлома» (г. Семенов).
«Еще одна ключевая для развития Семенова и Ковернино тема: народно-художественные промыслы. И это тема также отражена в проекте Стратегии развития Нижегородской области. Предлагается проработать маркетинговые подходы для сохранения отрасли, рассмотреть возможность поддержки НХП предпринимателей, экспорта ремесленной продукции, включение предприятий народных промыслов в туристические маршруты. Также есть инициатива по созданию единого регионального бренда «Нижегородские промыслы» и конкретные предложения по сокращению доли контрафакта», — рассказал депутат о проекте Стратегии.
На сессии эксперты получили возможность выдвинуть свои предложения для включения их в проект Стратегии.
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