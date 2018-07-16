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На 5% вырос индекс промпроизводства Самарской области
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На 5% вырос индекс промпроизводства Самарской области 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
На 5,1% вырос индекс промышленного производства в Самарской области в июне по сравнению с маем, сообщает Самарастат. Самый большой рост показало производство «прочих транспортных средств и оборудования» — в 2,8 раза, на 33,7% увеличился выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Также положительную динамику продемонстрировали полиграфическая отрасль и сфера копирования информации (+19,6%), производство кокса и нефтепродуктов (+12,5%), производство мебели (14,1%) и другие.
Фото: pixabay.com
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