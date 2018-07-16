Адвокат активистов Pussy Riot не исключил уголовного преследования за акцию на финале ЧМ

«Нет ничего, как говорится, предсказуемого. И всё может развернуться совершенно непредсказуемым образом. Но всё-­таки, на мой взгляд, из тех обстоятельств, которые мне известны на данный момент, здесь отсутствует состав преступления. Они сейчас находятся в отделе полиции Лужники. Сейчас идёт момент составления материалов и решается вопрос о направлении их в суд. На данный момент вменяется две статьи. Это статься 20.31 „Нарушение правил поведения болельщиков“ и статья 17.12 „Незаконное ношение форменной одежды, знаков отличия без специального разрешения“. Когда суд пока неизвестно. В течение 48 часов это должно произойти с момента задержания. Поскольку они содержатся уже свыше трёх часов — это означает, что их привлекают по ч. 2. ст. 20.31, где предусматривается административный арест до пятнадцати суток. И высока вероятность того, что именно эта мера наказания может быть назначена».

Васильев уточнил, что задержанным не давали горячей еды.

«На встрече были ещё законные представители НК. Собственно, они и занимались вопросами по поводу горячей воды. Сейчас им [задержанным — прим. ГМ] дали уже кипяток. Я написал вчера четыре жалобы, оставил в дежурной части этого отдела полиции. Во-первых, недопуск адвоката, во-вторых, отсутствие горячего питания. Третье — это то, что за период их нахождения здесь, фотографии их паспортов были выложены в интернет. Я просил руководителя отдела полиции разобраться с этим. Кто конкретно выложил в интернет. И четвёртое — вчера мне не дали копии протоколов, чтобы ознакомиться, сотрудники не представились, не было бейджев, нагрудных знаков у сотрудников полиции дежурной части».

Четверо участников панк-группы Pussy Riot накануне выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Таким образом они провели акцию под названием «Милиционер вступает в игру». Манифестанты потребовали освободить всех лиц, которых они считают политзаключёнными, прекратить аресты на митингах и не сажать за лайки в соцсетях. В отношении активистов составили протоколы об административных правонарушениях.