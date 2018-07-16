Адыгея рассчитывает на помощь госбюджета в модернизации учреждений культуры

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Адыгея рассчитывает получить средства из госбюджета на модернизацию учреждений культуры республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи главы региона Мурата Кумпилова с зампредом правительства РФ Ольгой Голодец.

"В случае поддержки правительства РФ Адыгея планирует войти в государственную программу РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, чтобы получить софинансирование для капитального ремонта ряда муниципальных учреждений культуры", — сообщили в пресс-службе, отметив, что участие в федеральной адресной инвестиционной программе позволит республике провести капитальный ремонт самого большого в республике концертного зала «Нальмэс», построенного в 1957 году.

По информации пресс-службы, регион также рассчитывает на господдержку в строительстве автодороги в горной части Адыгеи, которая закольцует популярные туристические маршруты между поселком Гузерипль и плато Лагонаки. «Для этого нужно построить более 10 км трассы. В этом году до конца ноября дорожники проложат 2 км. Для дальнейшей реализации проекта Адыгея также рассчитывает на федеральную поддержку в рамках участия в федеральной целевой программе», — сообщили агентству.

Кроме того, республика подала заявку на выделение средств для строительства в 2019 году двух спорткомплексов в г. Адыгейске и в станице Гиагинской.