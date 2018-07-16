В Казани будут беспощадно сносить незаконные магазины

Мэрия Казани обещает продолжить борьбу с незаконными магазинами. Жалеть владельцев нелегальных точек никто не собирается.

«Что касается незаконных объектов, то бороться с ними будем беспощадно. Точно не будет никакой лояльности к тем, кто не соблюдает установленный профиль и границы участка», — заявил на деловом понедельнике глава исполкома Денис Калинкин

В прошлом году в Казани снесли 224 незаконных павильона. В этом году демонтируют в два раза больше.

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