Человек, похожий на охранника Путина, назван «альфонсом»

После громкой победы сборной Франции на чемпионате мира по футболу в сети появилась видеозапись из раздевалки, где французских игроков поздравляют первые лица стран-участниц финала и президент России Владимир Путин . На несколько секунд любительская камера выхватывает среди собравшихся сурового мужчину в костюме, предположительно, одного из офицеров Федеральной службы охраны . Как оказалось, о человеке с такими же именем и фамилией в интернете есть занимательная информация.

Благодаря нормативам ФИФА, обязывающим всех, вне зависимости от статуса, посетителей футбольных матчей носить на шее специальные аккредитации/идентификационные удостоверения, оператор невольно нарушает анонимность представителя одного из самых закрытых силовых ведомств России . Исходя из информации на бейдже, сурового мужчину зовут Владимир Балев. В пользу версии о принадлежности его к охране президента красноречиво говорит информация на аккредитации — помимо открытого доступа ко всем стадионам страны, мужчина владеет картой, открывающей двери на пресс-конференции. Вкупе с правилами футбольной федерации об отсутствии стражей правопорядка на стадионах, сомнений в статусе силовика не остается. Также, в пользу этой версии говорит и присутствие Балева рядом с Путиным и в момент награждения игроков на поле.

На сайте доскажалоб.рф бравый офицер Балев Владимир Борисович 1984 года рождения раскрывается с другой стороны. Пользователь под трудночитаемым ником «cfvfzcxfcnkbdfz» в открытую называет Владимира альфонсом. «Человек нуждающийся в лечении мозгов. абсолютное отсутствие их ужасает. С виду вроде бравый офицер. Носит мундир, а внутри человек ****о. Хочет все и сразу. А если нет, то может заставить взять кредит своими способами — нытьём например (закончил курсы пикапа). уважаемые женщины прошу если вдруг на пути вашем встретиться это моральное ***, не ведитесь», — сообщается на сайте (орфография сохранена).

Сходство этих двух Владимиров Балевых усугубляется еще и тем, что на сайте для жалоб говорится: альфонс «носит мундир». Фото: скриншот Youtube