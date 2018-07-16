«Монако» включился в борьбу за Головина 

«Монако» включился в борьбу за футболиста ЦСКА и национальной команды России Александра Головина. Отмечается, французский клуб сделал официальное предложение игроку. Также, на Головина претендует и лондонский «Челси». Ранее стало известно, что Александр Головин хочет продолжить карьеру в «Ювентусе», поскольку накануне туда перешел Криштиану Роналду. По данным источника Головин хочет поиграть в одном клубе с португальским форвардом. Добавим, «Ювентус» уже вел переговоры с ЦСКА касательно трансфера Головина, однако стороны не смогли договориться о трансферной стоимости российского полузащитника. В минувшем сезоне Головин провел за ЦСКА 27 матчей в рамках чемпионата России, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи. На чемпионате мира-2018 Головин сыграл 4 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. [media=https://m.youtube.com/watch?v=DXmwXnQS3K0]