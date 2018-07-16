Волгоградские полицейские спасли жизнь 15-летнему школьнику

Волгоградские полицейские спасли жизнь 15-летнему школьнику, у которого случился внезапный приступ прямо на улице.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе региональной полиции, днем 15 июля к сотрудникам туристической полиции, патрулировавших город вместе с нарядом ППС, обратились прохожие.

Люди рассказали, что около интерактивного музея « Россия — моя история» на площадке лежит без сознания молодой человек.