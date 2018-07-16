Волгоградские полицейские спасли жизнь 15-летнему школьнику, у которого случился внезапный приступ прямо на улице.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе региональной полиции, днем 15 июля к сотрудникам туристической полиции, патрулировавших город вместе с нарядом ППС, обратились прохожие.
Люди рассказали, что около интерактивного музея «Россия — моя история» на площадке лежит без сознания молодой человек.
— Сотрудники сразу же оказали первую медицинскую помощь подростку, у которого случился приступ, — пояснили в областном Главке МВД. — Они вызвали медиков и связались с его родителями. На машине скорой помощи школьника доставили в больницу.