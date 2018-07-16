Ещё
Волгоградские полицейские спасли жизнь 15-летнему школьнику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоградские полицейские спасли жизнь 15-летнему школьнику 

ria34.ru 1 час назад
Волгоградские полицейские спасли жизнь 15-летнему школьнику, у которого случился внезапный приступ прямо на улице.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе региональной полиции, днем 15 июля к сотрудникам туристической полиции, патрулировавших город вместе с нарядом ППС, обратились прохожие.
Люди рассказали, что около интерактивного музея «Россия — моя история» на площадке лежит без сознания молодой человек.
— Сотрудники сразу же оказали первую медицинскую помощь подростку, у которого случился приступ, — пояснили в областном Главке МВД. — Они вызвали медиков и связались с его родителями. На машине скорой помощи школьника доставили в больницу.
ria34.ru: последние новости
Сильнейший ливень смыл склон у «Волгоград Арены», тротуары и дорогу Волгоградцам предлагают побороться за кресло главы города Волгоградские ученые получили золотую медаль Парижского книжного салона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу224
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»200
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина433
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным43
Туринская плащаница оказалась подделкой338
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение